威德眾星計畫邁入第5屆 前4年已發出2300萬獎助學金

第五屆威德眾星獎助計畫頒獎典禮5月28日將於台北格萊天漾大飯店盛大舉辦，威德眾星獎助計畫迄今已邁入第五屆，過去四年威德Weider已發出超過2300萬的獎助學金，資助430位高中籃球、排球及壘球聯賽家庭境遇特殊的優秀球員，讓他們能夠更無後顧之憂的學習及在自己的專項領域發展。

第一屆威德眾星獎助計畫從HBL開始，前二屆贊助HBL甲、乙級球員每年各500萬元獎助學金，第三屆除了HBL外，威德Weider加碼200萬元獎學金支持HVL高中排球學生，第四屆除了HBL、HVL外再加碼支持60萬元提供高中女壘HSL學生申請，總資助金額高達760萬元。

今年延續第四屆，持續挹注760萬元獎學金，威德Weider對於各項賽事的支持，從籃球、排球延續到女子壘球，除獎助學金之外，在這五年期間，每年贊助籃、排、足、壘四項聯賽及國際賽事超過千萬價值的保健產品，範圍擴及國中、高中球隊，可謂是最支持學生運動賽事的企業典範。

此外，威德Weider觀察到女子壘球基層球隊的資源及家庭困境更勝於其他運動種類，今年更與台灣美津濃MIZUNO合作，將歷年獎學金餘款，以優惠價格採購女子壘球裝備，提供本學年9支高中組女壘聯賽參賽隊伍球員，採購裝備市價超過400萬元。

本屆獎學金得主共計135位，包含HBL高中籃球77位、HVL高中排球43位及HSL女壘高中組15位，頒獎典禮邀請獲獎學生及球隊教練一同參與，威德Weider在頒獎典禮中亦會發表以獎學金得主為出發點拍攝的紀錄片，紀錄他們球隊訓練、生活及奮鬥不懈的精神，同時亦會邀請過去獎學金得主學長、姊以紀錄片形式分享，從高中畢業後他們現在各領域的發展及對學弟妹們的期勉。

同時，頒獎典禮打造輕鬆活潑但不失溫馨的氛圍，現場也將準備小遊戲攤位，並為學生拍攝形象照，讓獲獎的學生感受到威德Weider對他們的肯定，期勉他們能在未來的生涯裡，有更傑出精彩的表現。