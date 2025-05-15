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運動部9月將上路 反轉競技優先思維

聯合報／ 記者劉肇育／專訪
體育署署長鄭世忠。記者曾原信／攝影
體育署署長鄭世忠。記者曾原信／攝影

運動部掛牌成立進入倒數階段，相較於過往體育署將發展重心都著重在競技運動上，運動部上路後將反轉思維，讓全民運動成為體育發展的核心，包括體育班轉型、特定體育團體改革二點○、全民運動產業化和加強推動運動外交，希望讓國人對於運動部的成立「很有感」。

體育署署長鄭世忠指出，運動部成立後的兩個思想翻轉，包括競技運動全民化及體育班轉型，其中，體育班轉型是希望讓學生能重回普通教室上課，並透過每天第七節課後的運動，改由社團或社區運動俱樂部取代，讓體育班能夠逐步轉型退場，並讓運動教練成為推動社區運動的力量之一。

鄭世忠認為，運動部成立將有助於以更獨立的策略思維尋求跨部會合作，加強在全民體育上的推動力道，像是與衛福部合作推行適應運動，讓身障民眾的復健過程能夠融入運動元素，未來也可以轉介到身障運動團體；一般民眾則可透過更專業的「運動處方籤」，與社區健身產業進行轉接，讓亞健康族群可以透過適度的訓練降低三高等。

全力發展全民運動與推行運動產業的同時，鄭世忠也強調，運動部對於競技運動的支持力道將不會受到影響，包括已經推行多年的黃金計畫，未來將朝著與亞奧運培訓計畫、潛力優秀選手補助計畫進行整合，希望擺脫過去齊頭式發放的作法，讓經費能夠更有效率的運用。

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