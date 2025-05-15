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鄭世忠為運動部搭舞台 讓後續接棒的人全力衝刺
我國運動部預計九月九日「國民體育日」掛牌上路，在僅剩不到四個月的時間，末代體育署署長鄭世忠表示，將利用這段時間搭建運動部這個舞台，讓後續接棒的人全力衝刺。
體委會在二○一三年行政院組織再造改為教育部附屬機關體育署，九月運動部掛牌後將走入歷史，鄭世忠肩負運動部籌備的重責，面對運動部即將掛牌，他說：「我總是跟同仁說，我這一輩子可能就只有這次機會，可以幫忙籌備成立一個部，這讓我備感榮幸。」
談到運動部即將上路，鄭世忠表示，運動部將有「一新造、二翻轉、三推進」，其中在組織新造部分，包括嶄新視野接軌國際、組織新社和多元用人；運動部理想員額為四百人，今年已先爭取一百人，其中包括廿位考試分發、七十位對外徵才、十位聘用，對外徵才資訊未來兩周陸續公布，將會採取外補、平調，不讓外界認為運動部的成立是「用來升官」。
由於人員擴編，運動部已在北部尋覓到辦公「中繼站」，包括新設的全民運動署與幾個業務司，都將前往中繼站辦公，最終希望能在財政部國有財產署給予適合場地後，打造運動部專屬的辦公大樓。
儘管運動部在九月九日掛牌後，最快也要到明年一月的新預算上路後才能真正「華麗變身」，但鄭世忠認為，未來幾個月將是運動部蹲下累積能量，並在明年起跳爆發的關鍵期，「從去年巴黎奧運後，運動部的籌備如火如荼展開，我們的任務就是讓這個單位健康成立，搭建好舞台，讓後面上來的人好好去衝。」
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