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舉重／羅楹湲亞錦賽摘銅 挺舉破全國紀錄
在中國江山舉行的亞洲舉重錦標賽，台灣女將羅楹湲今天於女子87公斤級以總和246公斤進帳1面銅牌；另外，挺舉則以138公斤打破全國紀錄。
身為女子87公斤級的全國紀錄保持人，台灣女將羅楹湲今天在舉重亞錦賽亮相，在率先登場的抓舉項目開把108公斤，沒想到因為興奮過度，導致第1把未能如願成功，直到第2把才順利舉起108公斤，可惜第3把挑戰113公斤的全國紀錄失敗，抓舉以108公斤、第4名作收。
緊接著輪到羅楹湲拿手的挺舉項目，開把133公斤成功舉起、平全國紀錄後，第2把選擇挑戰136公斤失利，不過第3把持續增加重量至138公斤，這次羅楹湲順利舉起獲得第4名，同時確定將自己的全國紀錄送進歷史。
羅楹湲在本屆亞錦賽繳出抓舉108公斤、挺舉138公斤及總和246公斤，其中總和拿下1面銅牌，教練黃達德接受中央社採訪時指出，羅楹湲這次有點過於求好心切，未能發揮平時訓練的水準，接下來將持續調整，放眼年底在挪威舉辦的世界舉重錦標賽。
隨著舉重亞錦賽漸漸進入尾聲，台灣舉重代表隊目前累計共進帳8銀、6銅，其中台灣女將洪梓瑜、陳冠伶皆包辦3面銀牌，而帶傷出征的「舉重女神」郭婞淳則帶回2面銅牌。
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