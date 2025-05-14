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羽球／泰國公開賽 周天成男單直落二闖頭關

中央社／ 台北14日電
周天成。報系資料照
周天成。報系資料照

BWF超級500系列的泰國羽球公開賽，台灣名將周天成今天在男單首輪僅花37分鐘，就以21比17、21比17擊敗日本選手田中湧士，前進男單16強。

世界排名第7的周天成，上週剛在世界羽球聯盟（BWF）台北公開賽摘下男單亞軍，本週轉戰泰國公開賽，並榮膺男單第3種子，首輪與世界排名23的日本選手田中湧士正面交鋒，雙方曾在今年1月馬來西亞公開賽過招，當時周天成歷經3局大戰後取勝。

如今兩人再度交手，周天成在首局打出7比2攻勢，展現不俗壓制力，整局維持領先的情況下，順利以21比17先馳得點，次局面對田中湧士的反撲，雖然周天成一度與對手戰成8比8平手，所幸接下來連得5分擴大領先差距，奠定勝基，最後再以21比17搶下勝利，挺進男單16強。

另外，台灣好手王子維、李佳豪稍後也將在男單首輪登場，王子維挑戰第2種子的丹麥名將安東森（Anders Antonsen），李佳豪則獲得第7種子，與韓國好手全奕陳對決。

至於在雙打部份，榮膺男雙第7種子的楊博涵、劉廣珩在首輪以21比16、21比16力退「日本組合」野村拓海、霜上雄一，而女雙第6種子林芝昀、許尹鏸則花費不到30分鐘，就以21比11、21比13擊敗地主組合，雙雙晉級16強。

周天成 王子維 羽球

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