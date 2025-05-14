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全小運／首度登離島 近2千人齊聚金門創下田徑賽新紀錄

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中華民國田徑協會理事長葉政彥（中）頒發感謝狀給金門副縣長李文良（右）、金門縣教育處長孫麗琪（左），感謝他們協助賽事的籌辦。記者蔡家蓁／攝影
中華民國田徑協會理事長葉政彥（中）頒發感謝狀給金門副縣長李文良（右）、金門縣教育處長孫麗琪（左），感謝他們協助賽事的籌辦。記者蔡家蓁／攝影

114年全國小學田徑錦標賽今天在金門縣盛大登場，這是該賽事首度「跨海」舉行，寫下金門建縣以來首次承辦全國級小學體育賽事的重要里程碑。活動由教育部體育署指導，中華民國田徑協會與金門縣政府共同主辦，吸引全台21縣市逾700位小選手齊聚金門，加上教練、裁判、工作人員與隨隊師長超過1千人，總參與人數近2千人，讓金門近期的街道熱鬧不少。

開幕典禮於今天下午在金門縣立體育場舉行，包括教育部體育署副署長房瑞文、金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣副縣長李文良、縣議會議長洪允典、中華民國田徑協會理事長葉政彥、秘書長王景成、金門體育會理事長歐陽儀雄、副理事長唐麗輝及多位中央與地方體育界代表到場，共同為選手喝采。

典禮由在地學童演出〈風獅爺傳奇〉揭開序幕，由金門棠風舞蹈團指導中正國小學生演出，融合金門民俗信仰與藝術表演，展現濃厚的在地文化風情。

金門縣副縣長李文良表示，能首度承辦全小運是縣府的重要榮耀，籌備團隊從場地升級、交通接駁、醫療支援到選手接待等層面，皆力求周全，展現金門人的用心與好客。他指出，這場賽會也是對金門體育行政與設施的一次重要考驗，透過完整規劃與熱情款待，讓全國看見金門的實力與魅力。

田徑協會理事長葉政彥則感謝金門的接待與縣府的全力協助，讓全小運首度成功登陸離島，他期許選手們能在優質環境下突破自我，享受比賽，並從競技中學習成長。

此次賽會亦結合文化與觀光，為單純競技活動注入教育與人文價值。多個參賽縣市安排賽後文化行程，如新北市隊就延伸行程進行為期三天的金門深度探索，讓小選手能親身體驗地方風情、歷史與自然景觀。

比賽首日競爭激烈，跑道、沙池、擲場上氣氛熱烈，選手們展現平日訓練成果，拼盡全力爭取佳績。明日賽程將邁入高潮，包括60公尺、200公尺短跑、男子跳高、女子跳遠、女子鉛球與3000公尺競走等決賽將陸續登場，主辦單位並預定中午12時舉行閉幕典禮。

中華民國田徑協會此次也特別頒發感謝狀予金門縣政府、金門體育會、金門縣田徑運動委員會、金門縣立體育場、國立金門大學及國立金門高中等協力單位，肯定其在籌備與賽事支援上的全力投入。

縣府表示，全小運不僅是體育競賽，也是各地師生交流的平台，金門以最熱情的款待迎接每位到訪嘉賓，讓這場離島首次舉辦的全國小學田徑盛事，成為孩子們記憶中一頁珍貴的青春篇章。

中華民國田徑協會理事長葉政彥（左三）頒發感謝狀給金門體育會理事長歐陽儀雄（右一）、副理事長唐麗輝（左二）、金門田徑運動委員會主委蔡其雍（左一）等人，感謝他們協助賽事籌辦。記者蔡家蓁／攝影
中華民國田徑協會理事長葉政彥（左三）頒發感謝狀給金門體育會理事長歐陽儀雄（右一）、副理事長唐麗輝（左二）、金門田徑運動委員會主委蔡其雍（左一）等人，感謝他們協助賽事籌辦。記者蔡家蓁／攝影
114年全國小學田徑錦標賽今天在金門縣盛大登場，不少民眾與選手在看台上為比賽選手加油喝采。記者蔡家蓁／攝影
114年全國小學田徑錦標賽今天在金門縣盛大登場，不少民眾與選手在看台上為比賽選手加油喝采。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議長洪允典（左）代表主辦單位頒發感謝狀給金門大學，由學務長董燊（右）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議長洪允典（左）代表主辦單位頒發感謝狀給金門大學，由學務長董燊（右）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
114年全國小學田徑錦標賽今天在金門縣盛大登場，這是該賽事首度「跨海」舉行，首日賽事競爭激烈。記者蔡家蓁／攝影
114年全國小學田徑錦標賽今天在金門縣盛大登場，這是該賽事首度「跨海」舉行，首日賽事競爭激烈。記者蔡家蓁／攝影

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