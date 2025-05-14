義大利卡丁車國際賽奪冠 台灣14歲選手曾承康朝F1夢想前進

14歲台灣卡丁車選手曾承康(Eason)，5月11日在義大利舉行的Rotax Max Challenge國際積分賽中，擊敗各國好手奪冠，這也是在義大利的國際賽事中，台灣選手首次奪冠。

據賽事官方數據決賽報導，曾承康以總體成績4.127秒優勢，擊敗地主隊義大利選手。義大利一直是卡丁車強國，這項比賽競爭也非常激烈。Rotax Max Challenge被視為年輕車手邁向職業賽車（如F4、F3）的重要跳板。卡丁車從兒童組一路晉升至青少年及成年組，競爭愈發激烈，尤其12歲之後更是進入嚴苛的淘汰賽階段，每一場國際賽事都攸關車手未來的發展。

曾承康奪冠英姿。圖／曾承康提供

曾承康每年參加超過20場國內外賽車賽事，足跡遍及美國、秘魯、義大利、法國、德國、巴林、比利時、葡萄牙、日本、泰國等國，不斷挑戰各種等級、不同規則的比賽與訓練，努力朝成為台灣首位F1賽車手的夢想前進。

過去他曾在義大利賽事中奪得第一名的佳績，卻因判罰最終名列第三，也曾因各國標準不同，從第一名改判至第四，但他始終秉持學習的態度，從每一次挑戰中吸取經驗、持續進步。

曾承康和來自世界各國選手同場較勁。圖／曾承康提供

年僅14歲的Eason，已展現出超齡的專業度與國際視野，他深知未來的路還很長，因此不斷在技術、體能、心理素質及賽車知識上精進。他不僅積極參與比賽，更希望把在國外學到的寶貴經驗帶回台灣，分享給更多孩子，讓他們了解賽車運動的魅力與安全性，為台灣賽車爭取更多的國際曝光與交流機會。

近年來，Eason邀請英國與歐洲世界冠軍選手來台交流，不僅提升國內賽車水準，也推動國際接軌。他是目前台灣第一位參與多國、多項卡丁賽事的選手。

曾承康有超齡的成熟，很有自己想法。圖／曾承康提供

曾承康在獲得冠軍後說，過去一些失敗的經歷難免令人沮喪，但他始終不讓挫折定義自我的價值。每一次失敗，都選擇以學習的心態去面對，反思每一個環節、吸取每一分經驗，只為讓自己下一次能做得更好。他相信：真正的進步，是從一次次失敗中鍛鍊出來的。

比實際年齡看起來成熟的曾承康說賽車運動不只是速度與技術的競爭，更是心理素質與體能管理的全面挑戰。需要花大量時間研究車輛設定、分析數據、練習技巧，也要面對巨大的心理壓力與身體負荷。在資源相對有限的台灣，許多知識與經驗都必須靠自己摸索，從錯誤中累積。這是一條孤獨但值得的路。

他深知，唯有不斷嘗試與堅持，才能找出最適合自己的方式；唯有經歷過低谷，才更渴望突破與超越。

激烈的世界卡丁車大賽。圖／曾承康提供

曾承康強調這是一場沒有捷徑的比賽，但他會堅持到底，直到夢想實現的那一刻。