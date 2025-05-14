有氧體操／我好手出征日本鈴木盃奪佳績

赴日本參加2025年鈴木盃有氧體操錦標賽的我國有氧體操好手王飛掬、闕子承與黃豊棋，於賽場上表現亮眼，斬獲佳績。

就讀北市麗山國中的闕子承，年僅14歲，已在男子單人12至14歲組別中展現過人實力。賽場上他以穩定流暢、動作爆發力十足的演出，融合高度技巧與藝術表現力，從競爭激烈的對手中脫穎而出，勇奪金牌，成功蟬聯冠軍，完成難得的「二連霸」，展現台灣青少年選手的頂尖水準。

同樣來自麗山國中的王飛掬，也在本次賽事中大放異彩。她身兼兩項賽事，分別參加15至17歲組女子單人及混雙比賽，展現全面且成熟的競技實力。在女子單人項目中，王飛掬以穩健表現取得第八名，面對國際高手毫不退縮；在混雙項目中，則與就讀麗山高中的黃豊棋搭檔出賽，兩人配合默契、動作張力十足，最終獲得銅牌殊榮，成功站上國際頒獎台。