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有氧體操／我好手出征日本鈴木盃奪佳績

聯合新聞網／ 綜合報導
王飛掬(右二)與搭檔黃豊棋（右一）站上混雙項目銅牌頒獎台。 圖／讀者提供
王飛掬(右二)與搭檔黃豊棋（右一）站上混雙項目銅牌頒獎台。 圖／讀者提供

赴日本參加2025年鈴木盃有氧體操錦標賽的我國有氧體操好手王飛掬、闕子承與黃豊棋，於賽場上表現亮眼，斬獲佳績。

就讀北市麗山國中的闕子承，年僅14歲，已在男子單人12至14歲組別中展現過人實力。賽場上他以穩定流暢、動作爆發力十足的演出，融合高度技巧與藝術表現力，從競爭激烈的對手中脫穎而出，勇奪金牌，成功蟬聯冠軍，完成難得的「二連霸」，展現台灣青少年選手的頂尖水準。

同樣來自麗山國中的王飛掬，也在本次賽事中大放異彩。她身兼兩項賽事，分別參加15至17歲組女子單人及混雙比賽，展現全面且成熟的競技實力。在女子單人項目中，王飛掬以穩健表現取得第八名，面對國際高手毫不退縮；在混雙項目中，則與就讀麗山高中的黃豊棋搭檔出賽，兩人配合默契、動作張力十足，最終獲得銅牌殊榮，成功站上國際頒獎台。

闕子承展示男子單人組金牌。 圖／讀者提供
闕子承展示男子單人組金牌。 圖／讀者提供
鈴木盃（Suzuki World Cup）為全球有氧體操界的年度指標性賽事，吸引世界各國頂尖選手同場競技。中華台北代表隊本次整體表現優異，其中來自台北市的選手們在多個項目中繳出亮眼成績，充分展現台灣在有氧體操領域的扎實訓練成果，也體現出基層運動發展的深厚實力。三位選手皆出身於麗湖國小有氧體操隊，其基礎訓練紮實，長年致力於青少年體操人才的培育。

中華台北

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