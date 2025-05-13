JLPGA／中信女子賽配對賽揮桿獻愛 募千萬善款助偏鄉兒童家庭

臺、日共證賽事「2025中國信託女子公開賽─JLPGA巡迴特別錦標賽」15日將於桃園市東方高爾夫俱樂部登場，長期關注偏鄉弱勢兒童的中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）13日舉行「職業業餘配對賽」，邀請中國信託銀行貴賓客戶與36位女子高爾夫好手以球會友、揮桿獻愛。

本次配對賽共募集新臺幣1,000萬元善款，將全數用於中國信託慈善基金會執行偏鄉兒童及家庭的扶助方案。

此次配對賽邀請中國信託銀行貴賓客戶與36位女子職業高球選手同組參賽，包括「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）安禾佑、侯羽薔、侯羽桑、丁子云、劉芃姍、張子怡、俞涵軒，以及多位來自臺灣、日本的女子職業選手共同揮桿。

此外，中國信託銀行董事長陳佳文、總經理楊銘祥、金融控股公司董事會秘書長高人傑、日本東京之星銀行董事長黃清苑及國際事務最高顧問馮寄台等高階主管也親自下場參與賽事，展現企業推動公益的實踐力。

中國信託銀行總經理楊銘祥於賽後晚宴中表示，2024年中國信託業績創下歷史新高，除了穩健經營，也持續投身公益，聚焦慈善、反毒、體育、教育及藝文五大面向。本次職業業餘配對賽除推廣高球運動，更將愛心轉化為實質資源，感謝各界貴賓共襄盛舉，讓更多人因高爾夫連結在一起，共同幫助需要幫助的孩童。

首度參加配對賽的俞涵軒表示，感謝中國信託對偏鄉孩童的持續關注，今日與高人傑秘書長同組出賽，彼此在球場上熱烈討論擊球策略，氛圍既輕鬆又充滿意義。

侯羽薔則分享，去年曾拿下亞軍，今年盼能延續好表現，同時也很高興透過配對賽傳遞愛心，盼讓更多人投入公益。

「2025中國信託女子公開賽」將於5月15日至17日舉行，賽事匯聚來自臺灣、日本、泰國、韓國、澳洲及印度等地共108位選手，爭奪冠軍獎盃與日幣900萬元冠軍獎金，總獎金高達日幣5,000萬元。由中國信託贊助的男子選手俞俊安亦傳出捷報，在12日結束的PGA Tour「ONEflight Myrtle Beach Classic」中，以低於標準桿14桿的270桿總成績勇奪第四名。

本次賽事開放民眾免費入場，並提供接駁專車，於桃園捷運A7體育大學站1號出口即可搭乘；現場還設有抽獎活動，獎項包含iPhone 16、BenQ 65吋智慧電視及智慧微型投影機等豐富好禮。超過20家企業一同響應本次賽事，其中Lexus與D&D品牌方也贊助今日配對賽「一桿進洞獎」，分別提供LBX休旅車與1.51克拉天然圓形鑽石的梔子花鑽戒，為活動增添亮點與驚喜。