舉重亞錦賽／抓舉破全國、挺舉驚險過 陳玟卉奪2銀1銅
我國2屆奧運舉重國手陳玟卉，今天在中國大陸江山市舉行的舉重亞錦賽中，於女子76公斤級賽事中，以抓舉109公斤打破全國紀錄，加上挺舉133公斤、總和242公斤拿下2銀、1銅佳績。
上月底才在全大運中以抓舉105公斤平全國紀錄，挺舉138公斤、總和243公斤雙破全國紀錄成績奪下金牌的陳玟卉，本周轉戰亞錦賽再度有亮眼表現，她在抓舉依序舉起100公斤、105公斤和109公斤，其中109公斤更是打破由她自己所保持的105公斤全國紀錄，並先進帳一面銀牌。
至於在挺舉部分，陳玟卉前兩次試舉挑戰133公斤都以失敗收場，不過在最後一次試舉中總算順利完成，在所有選手中排名第3名拿下一面銅牌，至於總和242公斤則是僅次於地主好手廖桂芳，再收下一面銀牌，本屆賽事個人拿下2銀、1銅成績。
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