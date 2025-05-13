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舉重亞錦賽／抓舉破全國、挺舉驚險過 陳玟卉奪2銀1銅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳玟卉（左1）在亞錦賽收下2銀、1銅佳績。圖／黃達德提供
陳玟卉（左1）在亞錦賽收下2銀、1銅佳績。圖／黃達德提供

我國2屆奧運舉重國手陳玟卉，今天在中國大陸江山市舉行的舉重亞錦賽中，於女子76公斤級賽事中，以抓舉109公斤打破全國紀錄，加上挺舉133公斤、總和242公斤拿下2銀、1銅佳績。

上月底才在全大運中以抓舉105公斤平全國紀錄，挺舉138公斤、總和243公斤雙破全國紀錄成績奪下金牌的陳玟卉，本周轉戰亞錦賽再度有亮眼表現，她在抓舉依序舉起100公斤、105公斤和109公斤，其中109公斤更是打破由她自己所保持的105公斤全國紀錄，並先進帳一面銀牌。

至於在挺舉部分，陳玟卉前兩次試舉挑戰133公斤都以失敗收場，不過在最後一次試舉中總算順利完成，在所有選手中排名第3名拿下一面銅牌，至於總和242公斤則是僅次於地主好手廖桂芳，再收下一面銀牌，本屆賽事個人拿下2銀、1銅成績。

陳玟卉在亞錦賽收下2銀、1銅佳績。圖／黃達德提供
陳玟卉在亞錦賽收下2銀、1銅佳績。圖／黃達德提供

全大運 舉重 陳玟卉

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