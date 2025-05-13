萬歲堅果盃跳繩賽17日登場 為孩童打造健康成長新體驗

萬歲牌持續倡導「健康成長123」理念，鼓勵孩子養成良好的生活習慣，每天吃一包杏仁小魚補充鈣質、一周跳繩至少兩次、每次運動維持30分鐘，今年將再於5月17日舉辦「2025 Viva Jump！萬歲堅果盃跳繩賽」，邀請來自全台超過 900 位國小選手齊聚台北松山文創園區。

為了讓更多人從跳繩中獲得樂趣，現場同步打造趣味十足的「跳跳嘉年華」，設有八個與「跳」相關的互動關卡，不僅考驗體能與節奏感，更融合親子互動與團隊合作元素，不論是小朋友放電、大朋友找回童心，都能現場參加，完成任務不僅能獲得小獎品還能收集印章抽限量好禮。

透過輕鬆又有趣的方式，鼓勵大家一起動起來，讓運動成為日常，健康從歡笑中開始累積，此外，除了一系列和跳躍相關的活動關卡之外，大會更貼心規劃了「骨質健康專區」，由專業團隊免費檢測，除了參加活動的小朋友們可以來體驗之外，更歡迎所有的民眾一起來檢測一下，不僅讓孩童了解骨質發展狀況，也提醒家長注意自身健康。從遊戲到互動，讓全家一起培養「健康成長123」的生活習慣，在成長的每一步都更有力量。

在活力四射的活動現場，小選手們盡情揮灑汗水，場邊的爸爸媽媽也熱情參與，不再只是加油的啦啦隊，萬歲牌特別規劃「親子同樂」的跳繩挑戰賽，邀請家長與孩子一起踏上場地、共跳一繩，在節奏中建立默契，享受難得的互動時光與運動樂趣，讓親子關係更加緊密。即使沒有報名跳繩賽，也能現場加入跳繩挑戰，一起感受親子運動的歡樂氛圍。

除了豐富多元的互動關卡與親子挑戰賽，現場也邀請跳繩國手登台示範高難度花式跳繩，展現運動的技術與美感，讓觀眾近距離感受跳繩的無限魅力，現場同時邀請跳繩國手登場示範精采絕倫的花式跳繩表演，透過高難度技巧與創意動作的完美結合，讓觀眾大開眼界，近距離感受跳繩運動的多元魅力與專業風采。親子同樂與專業展演相輔相成，打造出一場動感滿分、溫馨感動的運動盛會。