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高球／中國信託女子公開賽職業業餘配對賽 揮桿獻愛募款1000萬元

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「中國信託女子高爾夫之星」安禾佑（右一）、侯羽薔（左三）、侯羽桑（右三）、丁子云（中）、劉芃姍（左一）、張子怡（左二）、俞涵軒（右二）參與職業業餘配對賽，共同揮桿獻愛。圖／中國信託銀行提供
「中國信託女子高爾夫之星」安禾佑（右一）、侯羽薔（左三）、侯羽桑（右三）、丁子云（中）、劉芃姍（左一）、張子怡（左二）、俞涵軒（右二）參與職業業餘配對賽，共同揮桿獻愛。圖／中國信託銀行提供

台、日共證賽事「2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」15日將於桃園市東方高爾夫俱樂部登場，長期關注偏鄉弱勢兒童的中國信託商業銀行，今天舉行職業業餘配對賽，邀請中國信託銀行貴賓客戶與36位女子高爾夫好手以球會友、揮桿獻愛，本次配對賽共募集新臺幣1000萬元善款，將全數用於中國信託慈善基金會執行偏鄉兒童及家庭的扶助方案。

本次職業業餘配對賽邀請中國信託銀行董事長陳佳文、中國信託銀行總經理楊銘祥、中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、中國信託銀行國際事務最高顧問馮寄台，和「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）安禾佑、侯羽薔侯羽桑、丁子云、劉芃姍、張子怡、俞涵軒，以及台灣、日本職業高球女將與貴賓客戶共同揮桿，最終募集新臺幣1000萬元，為偏鄉孩童盡一份心力。

中國信託銀行總經理楊銘祥於賽後晚宴致詞表示，去年中國信託獲利創下歷史新高，業務表現亮眼，亦盡己所能貢獻社會，投入慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益，配對賽結合社會公益，讓更多人關注高球且幫助弱勢兒童，感謝客戶對中國信託體育公益的支持，讓理念繼續傳承。

首次參與職業業餘配對賽的俞涵軒表示，感謝中國信託協助偏鄉孩童，今日和高人傑秘書長同組相互討論如何處理果嶺，每次揮桿都和正式比賽一樣謹慎；去年拿下亞軍的侯羽薔說，為了貢獻愛心同組貴賓都充滿動力揮桿，期許公開賽展現最佳狀態。

中國信託女子公開賽本周四起一連三天於東方高爾夫俱樂部開打，「中國信託女子高爾夫之星」安禾佑、侯羽薔、侯羽桑、劉芃姍、張子怡與俞涵軒，將與台灣、日本、泰國、韓國、澳洲及印度等地共108位好手，爭取冠軍獎盃及冠軍獎金日幣900萬元。

本屆賽事總獎金日幣5000萬元，賽事即將熱鬧開打之際，中國信託贊助的男子高爾夫好手俞俊安亦傳出好消息，昨天於PGA Tour「ONEflight Myrtle Beach Classic」表現優異，以總桿數270桿、低於標準桿14桿，拿下第四名的好成績。

中國信託女子公開賽開放民眾免費入場並提供專車接駁，可於桃園捷運A7體育大學站1號出口專屬接駁站搭乘，現場觀賽有機會抽中iPhone 16、BenQ 65吋智慧電視、BenQ智慧微型投影機等獎品。本賽事獲逾20家企業夥伴共襄盛舉，其中Lexus與D&D品牌方特別贊助今日職業業餘配對賽「一桿進洞獎」，分別提供LBX休旅車一台、梔子花鑽戒（1.51克拉天然圓形鑽石）一枚。

中國信託銀行總經理楊銘祥（後排左二）、中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑（後排右一）、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑（後排右二）、中國信託銀行國際事務最高顧問馮寄台（後排左一），和「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）一同參與「2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」。圖／中國信託銀行提供
中國信託銀行總經理楊銘祥（後排左二）、中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑（後排右一）、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑（後排右二）、中國信託銀行國際事務最高顧問馮寄台（後排左一），和「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）一同參與「2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」。圖／中國信託銀行提供
中國信託銀行總經理楊銘祥出席「2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」職業業餘配對賽，宣布本次配對賽募集新臺幣1000萬元善款。圖／中國信託銀行提供
中國信託銀行總經理楊銘祥出席「2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」職業業餘配對賽，宣布本次配對賽募集新臺幣1000萬元善款。圖／中國信託銀行提供

侯羽桑 侯羽薔 高爾夫

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