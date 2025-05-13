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網球／大滿貫冠軍組合分道揚鑣 墨瑞不再擔任約克維奇教練

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導
約克維奇(右)結束與教練墨瑞合作關係。 路透
約克維奇(右)結束與教練墨瑞合作關係。 路透

手握24座大滿貫金盃的塞爾維亞男網名將約克維奇今天表示，將結束與英國籍教練墨瑞的合作關係。這對夢幻組合的關係僅維持6個月，期間「喬帥」未獲得任何冠軍。

約克維奇（Novak Djokovic）在今年的澳洲網球公開賽之前，於去年11月任命同樣曾排名世界第1的墨瑞（Andy Murray）擔任教練。約克維奇曾在2月卡達公開賽（Qatar Open）期間表示，他將繼續無限期地與莫瑞合作。

然而，約克維奇希望在下週的日內瓦公開賽（GenevaOpen）擺脫紅土賽季的低迷狀態，以在5月25日開打的法國公開賽（French Open）爭奪第4座法網冠軍。

墨瑞發布聲明說：「感謝約克維奇提供難得的合作機會，也感謝他的團隊在過去6個月裡的努力。」

「我祝福約克維奇在本賽季的剩餘比賽中一切順利。」

過去約克維奇在與墨瑞的36次對戰中贏了25次。他表示，很感謝這位老對手在合作期間所付出的辛勤努力和支持，還說他「很開心兩人的友誼變得更加深厚」。

約克維奇1月打入澳網4強，後來因傷退出比賽。他在3月打入邁阿密公開賽（Miami Open）決賽，最終不敵世界排名第54的19歲小將門西克（Jakub Mensik），也粉碎了他拿下職業生涯第100冠的美夢。

Novak Djokovic 澳網

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