快訊

林庭謙發聲明駁散布私密照 李芷霖經紀公司回應了

台積電大方配息！首季現金股利5元 創季配息以來新高

傳12日抵台昨卻等嘸人！黃仁勳今現身「這處」 與川普、沙國王儲會面

世壯運經濟效益如何？新北市觀旅局：住房已增至6成

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員陳偉杰今天質詢世壯運經濟效益。記者葉德正／攝影
新北市議員陳偉杰今天質詢世壯運經濟效益。記者葉德正／攝影

2025雙北世界壯年運動會即將登場，新北市議員陳偉杰今天質詢指出，雙北喊出百億經濟效益是否有具體達成數據？觀旅局長楊宗珉表示，目前住房率5、6成，較去年同期增加1、2成，交通局長鍾鳴時也表示，相關機場接送也有增加。陳偉杰建議，相關資源都要滾動修正，以符合實際需求，避免指喊出漂亮數字，卻做不出對等成績。

陳偉杰說，雙北喊出「百億經濟效益」，應該提出具體數據，包括旅宿住房率、參賽者平均消費、新北訂房率年增幅度，以及遊覽車業者實際營收變化等指標。

陳偉杰說，若外籍參賽者占比或實際參與人數低於預期，市府是否已啟動滾動式修正與資源重配，需公開說明。

體育局長洪玉玲說，百億經濟的計算方式為雙北共同計算，報名選手約兩萬五千人每人帶一至兩位陪同者，停留兩周包含住宿吃飯等等消費每天一萬元，所計算而成，會依據實際情況調整，也有委託台北教育大學實際評估產值。

陳偉杰，交通體驗是大型國際賽會關鍵環節，交通局雖規畫22條接駁線、639車次，但實際預估接駁量、是否足以支應賽會人流仍不明朗，市府宣稱90%場館可由大眾運輸抵達，但剩餘10%交通不便場館是否設有備案，是否提供共享機車、自行車、臨時轉運站等替代方案，市府需明確交代。

交通局長鍾鳴時說，大會有提供選手人數控管，接駁車會加倍提供，也與計程車業者配合，不會讓選手有搭不到車的狀況。

陳偉杰也呼籲，市府辦理世壯運結束後應檢討新北幣成果，並提供相關檢討報告，世壯運是城市能見度與治理效能的考驗，市府各局處應拿出具體成果與數據，兌現賽前對市民與外界的承諾。

陳偉杰

延伸閱讀

進口豬驗出萊劑 新北怎作為？衛生局稱「零檢出」：平台公布結果

新北水情監測系統只核定萬里周邊 議員：只因總統老家在那？

藍議員控北海岸噪音車擾民頻傳 新北警：專案研商防制

新北淡水新興國小田徑交流賽開跑 學生不畏風雨拚勁十足

相關新聞

高球／中國信託女子公開賽職業業餘配對賽 揮桿獻愛募款1000萬元

台、日共證賽事「2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」15日將於桃園市東方高爾夫俱樂部登場，長期關注偏鄉...

萬歲堅果盃跳繩賽17日登場 為孩童打造健康成長新體驗

萬歲牌持續倡導「健康成長123」理念，鼓勵孩子養成良好的生活習慣，每天吃一包杏仁小魚補充鈣質、一周跳繩至少兩次、每次運動...

網球／大滿貫冠軍組合分道揚鑣 墨瑞不再擔任約克維奇教練

手握24座大滿貫金盃的塞爾維亞男網名將約克維奇今天表示，將結束與英國籍教練墨瑞的合作關係。這對夢幻組合的關係僅維持6個月...

世壯運經濟效益如何？新北市觀旅局：住房已增至6成

2025雙北世界壯年運動會即將登場，新北市議員陳偉杰今天質詢指出，雙北喊出百億經濟效益是否有具體達成數據？觀旅局長楊宗珉...

雙北世壯運4天後登場 侯友宜視察板一吐練習進度

雙北世壯運籌備4年，將在4天後登場。新北市長侯友宜今視察板橋第一運動場、新北營運中心，並指自己都有在練習桌球、慢壘球，笑...

世壯運／好玩卡沒跟新北商圈合作？體育局：新北官網有呈現

2025雙北世壯運即將登場，雙北市推出限量「世壯運好玩卡」，並附贈「商圈大禮包」吸引民眾搶購。不過新北市議員李宇翔發現，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。