世壯運經濟效益如何？新北市觀旅局：住房已增至6成

2025雙北世界壯年運動會即將登場，新北市議員陳偉杰今天質詢指出，雙北喊出百億經濟效益是否有具體達成數據？觀旅局長楊宗珉表示，目前住房率5、6成，較去年同期增加1、2成，交通局長鍾鳴時也表示，相關機場接送也有增加。陳偉杰建議，相關資源都要滾動修正，以符合實際需求，避免指喊出漂亮數字，卻做不出對等成績。

陳偉杰說，雙北喊出「百億經濟效益」，應該提出具體數據，包括旅宿住房率、參賽者平均消費、新北訂房率年增幅度，以及遊覽車業者實際營收變化等指標。

陳偉杰說，若外籍參賽者占比或實際參與人數低於預期，市府是否已啟動滾動式修正與資源重配，需公開說明。

體育局長洪玉玲說，百億經濟的計算方式為雙北共同計算，報名選手約兩萬五千人每人帶一至兩位陪同者，停留兩周包含住宿吃飯等等消費每天一萬元，所計算而成，會依據實際情況調整，也有委託台北教育大學實際評估產值。

陳偉杰，交通體驗是大型國際賽會關鍵環節，交通局雖規畫22條接駁線、639車次，但實際預估接駁量、是否足以支應賽會人流仍不明朗，市府宣稱90%場館可由大眾運輸抵達，但剩餘10%交通不便場館是否設有備案，是否提供共享機車、自行車、臨時轉運站等替代方案，市府需明確交代。

交通局長鍾鳴時說，大會有提供選手人數控管，接駁車會加倍提供，也與計程車業者配合，不會讓選手有搭不到車的狀況。

陳偉杰也呼籲，市府辦理世壯運結束後應檢討新北幣成果，並提供相關檢討報告，世壯運是城市能見度與治理效能的考驗，市府各局處應拿出具體成果與數據，兌現賽前對市民與外界的承諾。