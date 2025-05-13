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雙北世壯運4天後登場 侯友宜視察板一吐練習進度
雙北世壯運籌備4年，將在4天後登場。新北市長侯友宜今視察板橋第一運動場、新北營運中心，並指自己都有在練習桌球、慢壘球，笑稱首長們被球K得很慘，顯然功力還有段距離，但盡心盡力就好；他也說，安全是世壯運最重要考量，已演練防恐維安、食品衛生及住宿交通控管動線，用最高的標準迎接選手。
侯友宜說，亞洲首場世壯運將要展開，從2021年組織委員會揭牌、籌備4年，從4月23日開始，由副秘書長以上率隊已經完成22場次場地總檢查；侯強調安全是他最重視的，競賽場地必須符合國際壯年運動總會的標準，且食品衛生、住宿環境、交通管制、秩序維護、購物觀光，從去年開始展開嚴格食宿稽查，至今已完成超過1200次查核。
侯友宜表示，這段時間利用空檔，桌球賽事上請奧運國手陳思羽指導，雖然不是打得很好，但是準備下來也略有進步，他會盡力而為，希望用友誼、開心的心情參賽；慢壘球部分，新北所有首長們集結在一起運動。
至於板橋體育場有田徑跟射箭比賽有帕拉選手參加，侯友宜提到，也提供帕拉選手一對一專屬服務，且賽會期間新北市府推出多項好康，憑大會證件可免費使用新北市所屬運動場館的體適能中心及泳池；免費參觀新北市博物館、美術館及林家花園；3個月免費搭觀光公車遊水金九；免費騎乘深澳鐵道自行車；免費參加十大主題深度文化體驗遊程；與新北市中醫師公會合作，在板橋體育場提供按摩舒緩服務等。
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