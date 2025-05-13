雙北世壯運4天後登場 侯友宜視察板一吐練習進度

雙北世壯運籌備4年，將在4天後登場。新北市長侯友宜今視察板橋第一運動場、新北營運中心，並指自己都有在練習桌球、慢壘球，笑稱首長們被球K得很慘，顯然功力還有段距離，但盡心盡力就好；他也說，安全是世壯運最重要考量，已演練防恐維安、食品衛生及住宿交通控管動線，用最高的標準迎接選手。

侯友宜說，亞洲首場世壯運將要展開，從2021年組織委員會揭牌、籌備4年，從4月23日開始，由副秘書長以上率隊已經完成22場次場地總檢查；侯強調安全是他最重視的，競賽場地必須符合國際壯年運動總會的標準，且食品衛生、住宿環境、交通管制、秩序維護、購物觀光，從去年開始展開嚴格食宿稽查，至今已完成超過1200次查核。

侯友宜表示，這段時間利用空檔，桌球賽事上請奧運國手陳思羽指導，雖然不是打得很好，但是準備下來也略有進步，他會盡力而為，希望用友誼、開心的心情參賽；慢壘球部分，新北所有首長們集結在一起運動。