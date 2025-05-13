快訊

林庭謙發聲明駁散布私密照 李芷霖經紀公司回應了

台積電大方配息！首季現金股利5元 創季配息以來新高

傳12日抵台昨卻等嘸人！黃仁勳今現身「這處」 與川普、沙國王儲會面

聽新聞
0:00 / 0:00

雙北世壯運4天後登場 侯友宜視察板一吐練習進度

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今視察板橋第一運動場、新北營運中心。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今視察板橋第一運動場、新北營運中心。記者劉懿萱／攝影

雙北世壯運籌備4年，將在4天後登場。新北市長侯友宜今視察板橋第一運動場、新北營運中心，並指自己都有在練習桌球、慢壘球，笑稱首長們被球K得很慘，顯然功力還有段距離，但盡心盡力就好；他也說，安全是世壯運最重要考量，已演練防恐維安、食品衛生及住宿交通控管動線，用最高的標準迎接選手。

侯友宜說，亞洲首場世壯運將要展開，從2021年組織委員會揭牌、籌備4年，從4月23日開始，由副秘書長以上率隊已經完成22場次場地總檢查；侯強調安全是他最重視的，競賽場地必須符合國際壯年運動總會的標準，且食品衛生、住宿環境、交通管制、秩序維護、購物觀光，從去年開始展開嚴格食宿稽查，至今已完成超過1200次查核。

侯友宜表示，這段時間利用空檔，桌球賽事上請奧運國手陳思羽指導，雖然不是打得很好，但是準備下來也略有進步，他會盡力而為，希望用友誼、開心的心情參賽；慢壘球部分，新北所有首長們集結在一起運動。

至於板橋體育場有田徑跟射箭比賽有帕拉選手參加，侯友宜提到，也提供帕拉選手一對一專屬服務，且賽會期間新北市府推出多項好康，憑大會證件可免費使用新北市所屬運動場館的體適能中心及泳池；免費參觀新北市博物館、美術館及林家花園；3個月免費搭觀光公車遊水金九；免費騎乘深澳鐵道自行車；免費參加十大主題深度文化體驗遊程；與新北市中醫師公會合作，在板橋體育場提供按摩舒緩服務等。

雙北世壯運將在4天後登場，板橋第一運動場也是競賽場地之一。記者劉懿萱／攝影
雙北世壯運將在4天後登場，板橋第一運動場也是競賽場地之一。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今視察板橋第一運動場、新北營運中心。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今視察板橋第一運動場、新北營運中心。記者劉懿萱／攝影

世壯運 田徑

延伸閱讀

剴剴案保母劉彩萱判無期徒刑 侯友宜回應

輝達有望落腳新北林口？ 侯友宜3月曾和輝達高層碰面

新北兒童安全嘉年華 侯友宜：愛小孩要每一雙手都不捨放

侯友宜英文名怎翻？ 本尊認證「Monkey Friendship」

相關新聞

高球／中國信託女子公開賽職業業餘配對賽 揮桿獻愛募款1000萬元

台、日共證賽事「2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」15日將於桃園市東方高爾夫俱樂部登場，長期關注偏鄉...

萬歲堅果盃跳繩賽17日登場 為孩童打造健康成長新體驗

萬歲牌持續倡導「健康成長123」理念，鼓勵孩子養成良好的生活習慣，每天吃一包杏仁小魚補充鈣質、一周跳繩至少兩次、每次運動...

網球／大滿貫冠軍組合分道揚鑣 墨瑞不再擔任約克維奇教練

手握24座大滿貫金盃的塞爾維亞男網名將約克維奇今天表示，將結束與英國籍教練墨瑞的合作關係。這對夢幻組合的關係僅維持6個月...

世壯運經濟效益如何？新北市觀旅局：住房已增至6成

2025雙北世界壯年運動會即將登場，新北市議員陳偉杰今天質詢指出，雙北喊出百億經濟效益是否有具體達成數據？觀旅局長楊宗珉...

雙北世壯運4天後登場 侯友宜視察板一吐練習進度

雙北世壯運籌備4年，將在4天後登場。新北市長侯友宜今視察板橋第一運動場、新北營運中心，並指自己都有在練習桌球、慢壘球，笑...

世壯運／好玩卡沒跟新北商圈合作？體育局：新北官網有呈現

2025雙北世壯運即將登場，雙北市推出限量「世壯運好玩卡」，並附贈「商圈大禮包」吸引民眾搶購。不過新北市議員李宇翔發現，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。