聽新聞
0:00 / 0:00
世壯運／好玩卡沒跟新北商圈合作？體育局：新北官網有呈現
2025雙北世壯運即將登場，雙北市推出限量「世壯運好玩卡」，並附贈「商圈大禮包」吸引民眾搶購。不過新北市議員李宇翔發現，內容設計不僅與宣傳價格有明顯落差，其中「商圈大禮包」的合作商圈竟未包含新北市，等同有新北出資卻排除新北的情況，質疑世狀運好玩卡排除新北商圈，新北市府根本被台北市府當凱子薛。
新北市體育局長洪玉玲表示，在新北市世壯運官網上有呈現新北13個商圈及900多家特約商店資訊，這樣會比較容易搜尋
李宇翔提到說，商圈大禮包目的是希望吸引觀光客到商圈消費，但合作商圈僅有台北市的永康街、西門町、貓空與大稻埕共四個商圈，新北市如林口建成商圈、淡水老街商圈、深坑老街商圈等13個知名商圈竟無一上榜，世壯運好玩卡是雙北共辦，商圈大禮包只辦給台北，這是哪門子觀光共榮？
李宇翔拿出市府過去推出的「北北基好玩卡」對照指出，不僅整合雙北市熱門景點、北北基交通票券、商圈優惠兼具實用性與彈性，CP值遠高於此次世壯運版本。
李宇翔強調，市府在推行觀光政策時，應秉持誠信與公平原則，避免灌水包裝誤導民眾，更不應在雙北合作旗號下，新北出資辦比賽，實際卻成為觀光紅利的配角，形同被台北市府當凱子薛。
李宇翔呼籲，新北市府應在世壯運開幕前，檢討卡片內容與商圈合作，增納新北市商圈優惠、揭露票券明細價值，同時提出具體KPI與效益報告，才不會讓市民買到一張「不好玩也不划算的好玩卡」。
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言