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世壯運／好玩卡沒跟新北商圈合作？體育局：新北官網有呈現

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員李宇翔質疑，「世壯運好玩卡」附贈的「商圈大禮包」，竟然沒有跟新北商圈合作。記者葉德正／攝影
新北市議員李宇翔質疑，「世壯運好玩卡」附贈的「商圈大禮包」，竟然沒有跟新北商圈合作。記者葉德正／攝影

2025雙北世壯運即將登場，雙北市推出限量「世壯運好玩卡」，並附贈「商圈大禮包」吸引民眾搶購。不過新北市議員李宇翔發現，內容設計不僅與宣傳價格有明顯落差，其中「商圈大禮包」的合作商圈竟未包含新北市，等同有新北出資卻排除新北的情況，質疑世狀運好玩卡排除新北商圈，新北市府根本被台北市府當凱子薛。

新北市體育局長洪玉玲表示，在新北市世壯運官網上有呈現新北13個商圈及900多家特約商店資訊，這樣會比較容易搜尋

李宇翔提到說，商圈大禮包目的是希望吸引觀光客到商圈消費，但合作商圈僅有台北市的永康街、西門町、貓空與大稻埕共四個商圈，新北市如林口建成商圈、淡水老街商圈、深坑老街商圈等13個知名商圈竟無一上榜，世壯運好玩卡是雙北共辦，商圈大禮包只辦給台北，這是哪門子觀光共榮？

李宇翔拿出市府過去推出的「北北基好玩卡」對照指出，不僅整合雙北市熱門景點、北北基交通票券、商圈優惠兼具實用性與彈性，CP值遠高於此次世壯運版本。

李宇翔強調，市府在推行觀光政策時，應秉持誠信與公平原則，避免灌水包裝誤導民眾，更不應在雙北合作旗號下，新北出資辦比賽，實際卻成為觀光紅利的配角，形同被台北市府當凱子薛。

李宇翔呼籲，新北市府應在世壯運開幕前，檢討卡片內容與商圈合作，增納新北市商圈優惠、揭露票券明細價值，同時提出具體KPI與效益報告，才不會讓市民買到一張「不好玩也不划算的好玩卡」。

大禮包 李宇翔

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