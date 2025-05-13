王齊麟新搭檔！土銀「麟榤配」台北羽球公開賽奪首冠

土銀「麟榤配」破繭而出！土銀「麟榤配」王齊麟／邱相榤在今年超級300系列的臺北羽球公開賽陸續擊退本土與海外好手，在金牌戰中，土銀「麟榤配」以直落二強勢摘金，不僅成功捍衛主場，更拿下兩人合拍後的首冠。

本次臺北羽球公開賽的男雙項目金牌戰，土銀「麟榤配」面對南韓選手姜敏赫及奇東柱組合，上演臺韓大戰，地主球迷大力應援，為「麟榤配」加油。「麟榤配」首局遭遇亂流連續失分，所幸兩人及時穩住陣腳，先是兩度扳平戰局至14：14，隨後逆勢以21：18搶下第一局。第二局延續好手感，一路掌握優勢，以21：15再取勝，最終土銀「麟榤配」以直落二勝出，順利摘下桂冠。

被譽為「臺灣雙塔」的土銀王齊麟/邱相榤自去年合拍後，逐步打響名號，繼2024韓國超級500公開賽、香港超級500公開賽及韓國超級300大師賽拿下銅牌戰果，本次兩人以絕佳默契在臺北公開賽拿下金牌，也象徵「麟榤配」時代來臨。

值得一提的是，土銀羽球隊員王齊麟過去與國家隊教練陳宏麟及奧運金牌選手李洋都曾以男雙組合打進臺北羽球公開賽決賽，其中，王齊麟/陳宏麟的「麒麟配」組合在2017、2018年完成二連霸創舉，而王齊麟/李洋的「麟洋配」最佳成績為亞軍，隨著本次王齊麟/邱相榤的「麟榤配」再奪金牌，王齊麟在臺北羽球公開賽男雙項目已創下三次冠軍紀錄。

除「麟榤配」外，本次台北公開賽，土銀球員亦有男雙柏禮維/張課琦及女雙張淨惠/楊景惇晉級八強之列。另土銀新世代小將近況亦表現絕佳，陸續在國際賽事打出名號，在本次斯洛伐克未來系列賽中，廖芮萁拿下女單銀牌、陳宏銘/張芸榕及蔡程瀚/王立亘分別拿下混雙銀牌及銅牌，張芸榕/王立亘也拿下女雙銅牌，另外2025丹麥挑戰賽，丁彥宸也勇奪男單銀牌，接連創下3銀2銅佳績。

土銀配合國家體育政策培訓羽、網球運動選手，成立羽球隊迄今已49年，再於1997年成立女子網球隊、隊史約28年，除每年編列專案經費推動球隊運作，另在新北市新店區青潭撥地自建羽球館及網球場，目前已和12所羽、網球體育重點學校簽署建教合作，並提供該校訓練費用，堪稱國家代表隊選手之養成搖籃。

在扎實穩健的訓練及完善制度下，土地銀行羽、網球隊近年培育出「麟榤配」王齊麟/邱相榤、「左手重砲」林俊易、「閃電俠」蘇力揚，男雙「李氏兄弟」李芳任/李芳至、陳子睿/林煜傑，女雙楊景惇/張淨惠、林芝昀/許尹鏸及李芷蓁/林彥妤，混雙陳政寬/許尹鏸等，其中男單2人、男雙4組、女雙3組及混雙1組名列世界排名前50名。目前土地銀行羽球隊已有6名隊員入選「2025年第32屆德國萊茵魯爾世大運」培訓、3名隊員參與「2026第33屆名古屋亞洲運動會」訓練，以及9名隊員加入「備戰奧林匹克運動會黃金計畫」，堪稱羽球國手搖籃。

另外，土銀女子網球隊已培育出「網球小鋼炮」梁恩碩、「網壇未來之星」曹家宜及15歲小將林郁晨，在長期耕耘下，已連續16年榮獲教育部頒發體育推手獎的贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」三大獎項。