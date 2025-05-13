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TNF100台北越野跑挑戰賽 南珉貞期待台韓啦啦隊大對抗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦啦啦隊南珉貞為跑者應援。圖／大會提供
富邦啦啦隊南珉貞為跑者應援。圖／大會提供

2025 TNF100 台北越野跑挑戰賽今年以全新面貌回歸，周日於新北市貢寮環保公園吸引了超過千名跑者一同挑戰，The North Face特別邀請富邦啦啦隊親和力十足的「台妹小南」南珉貞加入應援行列，希望透過珉貞的高人氣，吸引更多運動愛好者探索越野跑運動，一同發現新北大自然之美。

富邦啦啦隊「台妹小南」南珉貞人生首度參與越野跑賽事，將棒球場邊充滿熱情活力的應援，原汁原味帶到越野賽道上，同時帶領跑者們一起進行賽前暖身。

對於全新的應援體驗，南珉貞興奮地分享，「我平常工作都在城市或球場裡，這是我第一次參與應援越野跑運動，在活動現場被山河美景圍繞，覺得很放鬆，希望我明年還能再來。我知道去年也有富邦啦啦隊員來參加活動，假如明年我們可以一起挑戰越野跑比賽那就太棒了！」

TNF100 台北越野跑挑戰賽作為亞洲區的指標性越野賽事，今年不僅恢復長距離組別，吸引了眾多外國菁英選手參戰。包含The North Face簽約運動員，來自香港的長距離好手Kimmy梁康翹、越野跑新秀Rex羅樂賢及Harmony林楚茹，對戰最有台味的日籍跑者深井亨、即將代表台灣出賽越野跑世錦賽的國手江晏慶，以及另一位指標選手周青等人。

身為選手平常也投入越野跑教學的江晏慶表示，「很開心看到這幾年台灣的越野跑人口都有穩定成長，近來也有越來越多年輕好手投入賽事，希望大家能利用TNF100和其他國際好手多多切磋交流，在享受比賽之餘，進一步提升個人的能力。」

受鋒面過境連續降雨的影響，為了賽道上選手的安全，主辦單位於比賽前一日調整了各組的比賽路徑。經過一上午的風雨搏鬥，最終由 The North Face 簽約運動員江晏慶跑出3小時21分38秒，拿下60K（實際距離為42K）個人男子組總冠軍；60K個人女子組總冠軍由王南評以 4小時19分29秒奪下; 42K（實際距離為21K）個人男子組由香港選手羅樂賢以 1小時30分47秒奪冠、42K個人女子組同樣由香港選手Yuen Tsz Kwan以1小時59分15秒稱后。

TNF100 台北越野跑挑戰賽作為亞洲區的指標性越野賽事。圖／大會提供
TNF100 台北越野跑挑戰賽作為亞洲區的指標性越野賽事。圖／大會提供

F1 南珉貞 越野跑

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