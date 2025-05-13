羽球／國際友人相約同樂 上千舊雨新知齊聚清晨盃

2025第53屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽自5月10日起在台北體育館開打，除了國內好手引頸期盼，也吸引來自22個國家，上千名國外球友報名。清晨盃不僅是台灣羽壇的盛事，更是國外友人一年一度以球會友的同樂會，除了自己年年參與，更會呼朋引伴，舊雨新知齊聚同樂。

現任全球華人羽毛球聯合會南非分會會長的范大偉已經三度來台參加清晨盃，他有感清晨盃年年升級，場地狀況越來越好，球友能力也逐年變強，但不變還是非常熱情，看見資深球友對羽球熱愛，他也深受激勵，他說：「我們的老頑童104歲，90歲的也很多，我才67歲很年輕，當然要繼續參加。」也期待世界各地有更多的球員融入羽球的大家庭，以球會友，強身健體，號召大家來台參賽，同時體驗當地人文和美食。

范大偉到南非20餘年，從事羽毛球運動約10年，從第一年只有他一人參賽，到今年他帶著六位球員，經歷轉機和超過16個小時的長途飛行來台共襄盛舉，他表示，羽球運動在南非並不算盛行，所以期待選手自己來體驗，再分享出去，讓更多人了解這個賽事，也更多的投入羽球運動，他謙虛道：「我就是一棵小草，喜歡做蠟燭照亮自己，照亮別人。」

第一次來台參加清晨盃的南非選手霍普（Desiree Hope），這也是她生涯首場海外賽事，因此十分興奮，雖然第一場在65歲甲組混雙的賽事還有些緊張，但後續的女單比賽她就完全投入，十分享受，她沒有為自己設定目標，只希望盡可能往後段賽事挺進。

霍普覺得清晨盃就像一個大家庭，她在這裡交到很多新朋友，而且賽事整體安排妥當，場地更是讓她印象深刻，她表示，南非的球場是水泥地，這邊的場地很柔軟，她也期待明年揪團來參賽，她說：「我會傳很多照片給他們，讓他們看看漂亮的場地，告訴他們這裡的人都很友善。」

曾在2019年拿過世界壯年羽球錦標賽混雙銀牌的蘇珊娜（Suzanne Venglet）也稱讚道，場館非常好，選手的實力很不錯，比賽非常過癮。她表示，兩人是在參與過的朋友推薦下才知道清晨盃，回去也會推薦給更多朋友。

此外，本屆清晨盃與台北羽球公開賽有部分賽期重疊，清晨盃作為世界聞名的業餘羽球賽事，本屆台北羽球公開賽的保加利亞籍裁判長史托伊諾夫（Pencho Stoynov）也特地從台北小巨蛋到隔壁的台北體育館參觀賽事舉辦，並與全民羽球發展協會理事長吳宜倫相約，來年也要再來到台北參加清晨盃，一同共襄盛舉。