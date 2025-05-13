排球／心希望協會搭交流平台 橋頭、麥寮中華盃奪雙冠
第54屆中華盃全國排球錦標賽今天落幕，雲林縣橋頭國小與麥寮國小的排球校隊表現亮眼，雙雙挺進決賽，最終勇奪全國冠軍，為地方體育寫下亮麗成績。
致力於推動偏鄉教育與體育發展的「心希望人文教育關懷協會」，自今年初起投入資源支持雲林縣橋頭國小與麥寮國小排球隊，積極安排校際排球交流對抗賽，提升選手實戰經驗與團隊默契，兩校學生於「中華盃排球賽」中表現亮眼闖入冠亞軍決賽，最後更坐收雙冠佳績，充分展現基層體育扎根的成果。
先開打的五年級組，三民國小的攻擊雖然有力，但在橋頭國小嚴密的防守之下，率先以直落二的懸殊比分拿下金牌；六年級組的麥寮國小迎戰來自台北市五常國小，具地主優勢的麥寮在一開局即展現強大火力，比分差一度拉大至11分之多，以25：16拿下第一局，第二局延續高昂的士氣，最後以25：18強勢奪冠。
兩隊教練在賽後都充分肯定交流活動的意義，可以與來自不同國家，與不同球風的選手同場競技，對於小選手有很大的幫助，讓選手們知道人外有人，唯有更加努力才有機會站上頒獎台。
心希望協會理事長路永佳於比賽當日特別南下雲林，親自到場為兩校小將加油打氣，她在場邊熱情吶喊、鼓勵選手，成為球場上一股溫暖且堅定的力量。路永佳說：「看到孩子們在場上全力拚戰、展現團隊精神，讓我們更加堅信投入基層教育與體育的意義。希望未來有更多社會資源一起加入，陪伴這些努力不懈的孩子，一同築夢踏實。」
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