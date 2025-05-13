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羽球／擔任渡假城大使 戴資穎：第一次出國沒帶球拍

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
戴資穎以一襲長髮造型出席馬尼拉渡假城的品牌大使活動。記者劉肇育／攝影
戴資穎以一襲長髮造型出席馬尼拉渡假城的品牌大使活動。記者劉肇育／攝影

我國羽球一姐戴資穎受到菲律賓馬尼拉渡假城邀請，擔任2025年品牌大使，今天記者會難得以一襲長髮造型，搭配上象徵渡假城的橘色西裝亮相，直言這是相當不同的體驗。

目前仍在養傷的戴資穎，不僅擔任渡假城品牌大使，還前往當地拍攝宣傳影片，並大啖美食，這也是她在多年密集國際賽事與旅程後，首度以旅遊為目的出國度假。

回憶起這段旅程，戴資穎說：「這是我第一次純粹為了放鬆出國旅行，也是第一次行李箱裡面沒有裝球拍跟球袋，在那邊有一段截然不同的體驗，一直呈現一個『哇！哇！哇！』的狀態，因為裡面真的很漂亮，也在那邊完成3天的拍攝行程，並在飯店裡面好好享受，還有一天到外面欣賞當地景色。」

對於這次不僅拍攝宣傳影片，還參與主題曲MV錄製，戴資穎坦言確實是一種很不同的體驗，感到相當開心，「去馬尼拉蠻開心的，因為以前比賽國家地點都蠻固定的，可以到馬尼拉和不同地方走走看看，讓我覺得很放鬆。」

談到近期的傷勢恢復狀況，戴資穎也說：「還是都在復健和休養，沒有特別規劃什麼，這部分一直都有跟醫生討論和進行，都算是在節奏上。」

戴資穎以一襲長髮造型出席馬尼拉渡假城的品牌大使活動。記者劉肇育／攝影
戴資穎以一襲長髮造型出席馬尼拉渡假城的品牌大使活動。記者劉肇育／攝影
戴資穎以一襲長髮造型出席馬尼拉渡假城的品牌大使活動。記者劉肇育／攝影
戴資穎以一襲長髮造型出席馬尼拉渡假城的品牌大使活動。記者劉肇育／攝影

戴資穎 羽球

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