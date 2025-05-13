世壯運／又出錯！蘆竹誤標在新北 新北體育局：已撤下
雙北世壯運即將在本周開幕，各項問題仍是層出不窮，新北市議員顏蔚慈收到網友投訴，主辦單位表示，竟把桃園蘆竹標成新北蘆竹，有網友笑稱「桃園併入新北了嗎？」、「畢竟現在是新店人在當桃園市長」，引發熱議。新北市體育局長洪玉玲表示，目前已經撤下，也強化自我巡查。
顏蔚慈今天收到民眾陳情，在桃園拍到雙北世壯運指示牌「新北市蘆竹國民運動中心」，英文翻譯部分也把蘆竹翻成「Luzhou」，顏蔚慈質疑，到底這個標示是指桃園蘆竹，還是新北蘆洲？直呼太扯。
新北市體育局長洪玉玲今天被問到此事時指出，目前已經將指示牌撤下，也強化自我巡查，最後確認，團隊會努力把賽會辦好。
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