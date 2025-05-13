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世壯運／議員批狀況多 手錶疑淘寶貼牌工作人員超時加班

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員林延鳳發現，致贈選手的智慧型手錶，疑似是淘寶貼牌。圖／林延鳳服務處提供
台北市議員林延鳳發現，致贈選手的智慧型手錶，疑似是淘寶貼牌。圖／林延鳳服務處提供

雙北世壯運將於周六開幕，不料，北市議員林延鳳發現，致贈選手的智慧型手錶，疑似是淘寶貼牌，狀況頻頻，同時，她也接獲工作人員超時加班超過54小時等情形。世壯運執委會說明，已與廠商聯繫會更換新品；加班著框會按照申請狀況給予加班費跟補休。

林延鳳指出，世壯運這次致贈選手的大禮包，智慧手錶是由來自台南的代理廠商，沒想到以圖搜圖竟疑似是用淘寶貼牌，且還得更新廠商專屬的App才能使用。而且手錶當初估計是4萬人參賽、預算為3800多萬元，如今只有2萬5千多人比賽，經費卻暴增到5728萬元，「比賽人變少怎麼花費更多，甚至品質堪憂。」

她說，世壯運的開辦跟籌辦狀況不斷，就連約聘人員都傳出加班問題，有人員稱「沒辦法休假」、「加班費到54小時後其他的只能做社會回饋的唷。」顯見出體育局完全無視約聘人員該有的權益。

林延鳳也說，每當有人投訴時，世壯運發言人還會隨時「海巡」當上線上客服，但碰到民眾質疑賽程還沒有公布，則是用嗆聲方式回覆問題。顯見蔣萬安市府內部無檢討自省能力。

針對手錶問題，世壯運執委會表示，第一時間即與廠商聯繫，廠商承諾更換新品，並已派員進駐主認證中心協助處理，選手可於主認證中心辦理更換作業。同時也提醒選手，手錶功能操作與使用方式，務必詳閱產品內附說明書，避免因操作不當造成誤判或誤用。

世壯運執委會回應，世壯運賽會及議會期間工作量較多，為確保各項賽務順利推進，各處同仁都非常盡責且投入，難免出現加班情形，都會按照申請狀況給予加班費跟補休，保障同仁權益。

同時，世壯運執委會說明，為了讓更多民眾掌握世壯運相關資訊，官網公告與社群平台定期更新以及客服回應外，發言人所提供的訊息，僅是多元溝通的一環，目的在於加強訊息傳遞廣度與即時性。

加班費 手錶 林延鳳

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