世壯運／宣傳看板鬧烏龍「TAIPEI」拼錯 執委會：第一時間已下架

雙北世壯運將在周六開幕，北市府近日也積極透過各種管道宣傳世壯運，不過卻有網友發現宣傳海報上「WELCOME TO TAIPEI」寫的是「TAIIPEI」多一個I，貼文一出引發熱議，更有人質疑市府螺絲掉滿地。世壯運執委會表示，第一時間已下架看板，並重新檢查相關流程。

有網友在Threads表示路過松菸看到宣傳世壯運看板，發現看板上台北歡迎妳的英文，寫的是「TAIIPEI」多一個I，讓他好奇是不是故意多一個I，「還是有什麼諧音梗是我沒get到的」。

不少網友在下方留言，「英文超掉漆連TAIPEI都寫錯」、「台北市政府的螺絲鬆囉」、「應該會推給做布條的廠商說誤植了」、「又低級錯誤了⋯⋯」、「台北I人多？」、「看到有志工的名牌有錯字，所以這布條有錯，也不意外了」。