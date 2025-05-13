高球／中國信託高球女子公開賽 108好手爭冠

日次巡與台巡共同認證的年度大型女子高爾夫賽事「二○二五中國信託女子公開賽─JLPGA巡迴特別錦標賽」，十五日起一連三天在東方高爾夫俱樂部登場，總獎金五千萬日圓創下賽史新高；中國信託商業銀行贊助「中國信託女子高爾夫之星」將和台灣、日本、泰國、南韓、澳洲、印度共一○八位好手角逐后冠與冠軍獎金九百萬日圓。

中國信託銀行董事長陳佳文、中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、台灣女子職業高爾夫協會理事長劉依貞、日本女子職業高爾夫協會理事森本多津子、東方高爾夫俱樂部總經理郭秋琳，以及中國信託女子高爾夫之星安禾佑、侯羽薔、侯羽桑、劉芃姍、張子怡、俞涵軒昨天共同出席開賽記者會。

陳佳文表示，中國信託是國內首家舉辦大型高爾夫球賽事的企業，早自一九七八年即連續舉辦廿屆中國信託盃國際高爾夫隊際錦標賽，以高爾夫開啟國民外交，舉辦賽事與國際接軌，也是中國信託高爾夫公益的開端。

侯羽薔去年拿下亞軍，今年在推桿下足苦工、誓言雪恥；甫加入的俞涵軒表示，目前狀態不錯，第二次參加賽事希望成績比去年更進步，有信心把冠軍留在台灣。

本屆賽事開放球迷免費入場，球迷也可透過中華電信ＭＯＤ博斯高球二台轉播、中國信託女子公開賽臉書粉絲專頁和「中信兄弟官方頻道」YouTube網路直播為選手加油；賽前舉行職業業餘配對賽，邀請中國信託銀行客戶和多位女子高球好手揮桿獻愛，幫助中國信託慈善基金會扶助之偏鄉兒童及家庭扶助方案。