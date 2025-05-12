高球／中國信託女子公開賽15日開打 中信高爾夫之星誓言留下后冠

日次巡與台巡共同認證之年度大型女子高爾夫賽事「2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」將從15日（周四）起一連三天在東方高爾夫俱樂部登場，總獎金5000萬日圓創下賽史新高；中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）將和來自台灣、日本、泰國、韓國、澳洲及印度等地，共108位好手角逐后冠與900萬日圓冠軍獎金。

中國信託銀行今天舉辦「2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」開賽記者會，中國信託銀行董事長陳佳文、中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）理事長劉依貞、日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）理事森本多津子、東方高爾夫俱樂部總經理郭秋琳，以及「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）安禾佑、侯羽薔、侯羽桑、劉芃姍、張子怡、俞涵軒共同出席。

陳佳文表示，中國信託是國內首家舉辦大型高爾夫球賽事之企業，早自1978年即連續舉辦20屆「中國信託盃國際高爾夫隊際錦標賽」，以高爾夫開啟國民外交，舉辦賽事與國際接軌，亦是中國信託高爾夫公益的開端。邁入第14年的「中國信託女子公開賽」，亦為第三度攜手TLPGA和JLPGA舉辦臺、日共證賽事，提供全球女子職業高爾夫選手切磋球技的國際舞台。

「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽薔去年拿下亞軍，今年在推桿下足苦工、誓言雪恥；甫加入的俞涵軒表示目前狀態不錯，第二次參加賽事希望成績比去年更進步，有信心把冠軍留在台灣。

本屆賽事自5月15日至5月17日三天期間開放球迷免費入場，還有機會抽iPhone 16、BenQ 65吋智慧電視、BenQ 智慧微型投影機及飯店住宿券等多項好禮。球迷亦可透過中華電信MOD博斯高球2台轉播、「中國信託女子公開賽」臉書粉絲專頁和「CTBC Brothers中信兄弟官方頻道」YouTube網路直播為選手加油。「2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」賽前舉行「職業業餘配對賽」，邀請中國信託銀行客戶與多位女子高球好手揮桿獻愛，幫助中國信託慈善基金會扶助之偏鄉兒童及家庭扶助方案。

中國信託為台灣最早投入高爾夫運動的企業，持續舉辦高球比賽，打造具國際水準、高難度的競技環境，鼓勵選手往世界級競技殿堂邁進。本賽事獲逾20家企業夥伴共襄盛舉，包含中華航空提供正式賽「一桿進洞獎」，可獲得「台北─西雅圖商務艙來回機票」一張，鼓勵選手追求卓越；鴻海科技集團亦特別提供正式賽第二與第三回合最低桿獎金，各50萬日圓；D&D品牌方則提供正式賽「一桿進洞獎」，可獲得「梔子花鑽戒（2.09克拉天然圓形鑽石）」。

另有台灣數位光訊科技、台灣三井不動產、台灣運彩、台灣大和開發實業、宏睿國際、佳世達科技、建大工業股份有限公司、威剛科技、信驊科技、雫石王子大飯店、近鐵集團、圓山大飯店、璞永建設、Lexus、JCB國際組織、Mastercard萬事達卡、Mizuno台灣美津濃、VESSEL Taiwan中呈實業（依筆畫排列），攜手推動台灣高爾夫發展。