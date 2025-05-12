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開幕倒數 議員抓包：世壯運App空白、X平台關閉快3年

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員顏若芳發現，耗資300萬元創建的世壯運App，點開不是無法點「忘記密碼」或賽程、技術手冊等資訊都是空白。記者邱書昱／攝影
北市議員顏若芳發現，耗資300萬元創建的世壯運App，點開不是無法點「忘記密碼」或賽程、技術手冊等資訊都是空白。記者邱書昱／攝影

雙北世壯運將於周六開幕，北市議員顏若芳今質詢，耗資300萬元創建的世壯運App，點開不是無法點「忘記密碼」，就是賽程、技術手冊等資訊空白，連國外使用者常用的X平台也於2022年停止更新。北市府回應，會再與資訊局精進App。

顏若芳表示，世壯運App從5月1日上架後，主打多語支援、觀光美食交通一手包辦，但卻收到選手陳情，下載後無法點選「忘記密碼」外，在未登入狀態下使用，主頁面、競賽資訊、競賽時程、技術手冊等全是空白，而觀光、交通等資訊則是連結到官網。

顏若芳表示，App Store頁面上顯示iOS 16以上可以使用，但她手機是iOS 16.3，畫面依舊空白。另外，截至5月10日的世壯運App各國下載數，107個參賽國中，有52國沒有下載，且55個參賽國中，有39國下載數占參賽選手數比率未達3成。

尤其國際宣傳上，顏若芳指，X社群平台是國外民眾常用的社群軟體，但雙北世壯運在2022年9月開始就停止更新，不料，最近世壯運總會竟還是Tag該平台，點進去後發現頁面已刪除。

顏若芳說，外國選手比例上，最高的2013杜林世壯運為85％，最低為2002年墨爾本世壯運為26%，現在本屆雙北世壯運更僅剩25%，彷彿是「有邀請國外選手的全運會」。就連經濟產值也從百億元變成了7億元，恐怕也要創歷年新低。

體育局長游竹萍表示，目前選手10日報到時就會宣傳App下載，會再與資訊針對App精進。觀傳局長余祥說，現在以電子報將訊息精準傳遞給選手，同時也有以Youtube、Instagram等社群宣傳。

世壯運 全運會

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