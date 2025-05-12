高球／「2025中國信託女子公開賽」周四開打 6國108好手爭后冠

2025年台灣最受矚目的女子高爾夫賽事《中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽》將於本周四（5月15日）起，一連三天在林口東方高爾夫俱樂部盛大登場。這場由日巡（JLPGA）與台巡（TLPGA）共同認證的國際賽事，總獎金上看5,000萬日圓，創下歷屆新高，冠軍獎金更高達900萬日圓，吸引來自台灣、日本、韓國、泰國、澳洲及印度等6國共108位女子高球好手齊聚一堂，爭奪年度后冠。

中國信託銀行12日舉行賽前記者會，邀請多位產官學界與體壇代表共襄盛舉。出席貴賓包括中國信託銀行董事長陳佳文、中信金控董事會秘書長高人傑、東京之星銀行董事長黃清苑、TLPGA理事長劉依貞、JLPGA理事森本多津子、東方高爾夫俱樂部總經理郭秋琳，以及「中國信託女子高爾夫之星（CTBC LADY GOLF STARS）」代表選手安禾佑、侯羽薔、侯羽桑、劉芃姍、張子怡與俞涵軒，展現中信深耕高球的堅定承諾。

中國信託銀行董事長陳佳文指出，中國信託自1978年起即舉辦「中國信託盃國際高爾夫隊際錦標賽」，成為台灣最早投入高球運動的企業之一。如今「中國信託女子公開賽」已邁入第14年，更是第三度攜手TLPGA與JLPGA合辦日台共證賽事，不僅推廣高球運動，更提供女子選手邁向國際舞台的契機。

選手方面，2024年獲得亞軍的侯羽薔今年捲土重來，表示過去一年強化推桿技巧，力拚奪冠雪恥；甫加入陣容的俞涵軒則透露目前狀態絕佳，目標超越去年的成績，期盼能把冠軍獎盃留在台灣。

為了回饋球迷，本屆賽事5月15日至17日開放免費入場觀賽，現場還可參加抽獎，有機會獲得iPhone 16、BenQ 65吋智慧電視、智慧微型投影機與豪華飯店住宿券等多項大獎。同時比賽將透過中華電信MOD博斯高球2台、臉書「中國信託女子公開賽」粉絲專頁，以及YouTube「CTBC Brothers中信兄弟官方頻道」全程直播，讓無法到場的球迷也能線上觀戰為選手加油。

賽事前夕也舉辦「職業業餘配對賽」，邀請中信貴賓與女子選手同場揮桿，為中國信託慈善基金會偏鄉兒童與家庭扶助計畫募款，展現運動與公益結合的正能量。

本次賽事獲得超過20家企業共襄盛舉，包括中華航空提供正式賽「一桿進洞獎」—臺北至西雅圖商務艙來回機票；鴻海科技集團贊助第二、三回合最低桿選手各獲50萬日圓獎金；D&D品牌方則加碼「梔子花鑽戒」作為洞中好球獎。此外，佳世達科技、建大工業、威剛科技、信驊科技、台灣運彩、Lexus、JCB、Mastercard、Mizuno等品牌也一同響應，齊力推動台灣女子高爾夫運動邁向國際。