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DAZN引爆足球狂潮！西班牙國家德比直播派對嗨翻SPORTS NATION

聯合新聞網／ 綜合報導
西班牙國家德比直播派對嗨翻SPORTS NATION。DAZN Taiwan提供
西班牙國家德比直播派對嗨翻SPORTS NATION。DAZN Taiwan提供

5月11日母親節夜晚，一場屬於全台球迷的足球盛會在SPORTS NATION台北大巨蛋熱情引爆！由DAZN與LALIGA西甲聯盟共同主辦的「西班牙國家德比直播派對」吸引超過200位球迷齊聚一堂，現場座無虛席，氣氛嗨到最高點。開場前早已有大批球迷迫不及待入場，參加預測比分抽獎，人人都想把限量好禮帶回家，成為今年母親節最具話題性的體育活動之一。

西班牙國家德比，由巴塞隆納迎戰世仇皇家馬德里，這兩支歷史悠久、榮耀無數的勁旅，一向都是西甲冠軍的強力競爭者。當晚賽事從開場就緊張刺激、高潮迭起，皇馬王牌姆巴佩（Kylian Mbappe）上演帽子戲法攻入3球，但巴薩火力全開，在落後兩球的劣勢下連追四球，最終以 4 比 3 逆轉勝出，為爭奪本季西甲冠軍邁出關鍵一步，也讓現場觀眾尖叫聲與歡呼聲此起彼落，完全沉浸於這場足球盛宴的熱烈氛圍中。

緊張的賽事之外，現場活動同樣豐富熱鬧，亞洲色彩專業彩繪師為球迷免費繪製支持球隊的圖騰，皇馬與巴薩粉絲各據一方，分庭抗禮，現場氣氛互動熱烈。新成立的女武神女子足球隊也派出吳欣霓、楊薰瑋、鄭芸琪、周緁霓、以及卿珮萱等五位球員到場， 並於中場時間與觀眾互動，示範頂球與挑球技巧；此外，DAZN足球大使陳柏良也透過影片驚喜現身，向全場球迷送上溫馨的母親節祝福，讓這場足球之夜更添暖心感動。

賽後壓軸的抽獎時刻，將全場氣氛推向最高潮！現場抽出多項超值好禮，包括價值5000元的國家德比專屬比賽用球，以及由西班牙傳奇門將卡西亞斯（Iker Casillas）與皇馬、巴薩退役球星薩維奧拉（Javier Saviola）市價超過萬元的親筆簽名球衣夢幻逸品。DAZN Taiwan總經理鄧儒宗與西甲聯盟大中華區執行副總裁孫至誠也親臨現場頒獎，與球迷共同見證這場難忘的足球派對。

隨著西班牙國家德比圓滿落幕，DAZN將持續帶來世界級賽事。自6月15日至7月14日，FIFA俱樂部世界盃將盛大登場，63場地表最強職業球隊的巔峰對決，全台獨家盡在DAZN串流平台。想親眼目睹世界級球星的風采？記得鎖定DAZN，與全球球迷一起迎接這場屬於足球的盛夏盛典！

西班牙國家德比直播派對嗨翻SPORTS NATION。DAZN Taiwan提供
西班牙國家德比直播派對嗨翻SPORTS NATION。DAZN Taiwan提供

西班牙國家德比直播派對嗨翻SPORTS NATION。DAZN Taiwan提供
西班牙國家德比直播派對嗨翻SPORTS NATION。DAZN Taiwan提供

西班牙國家德比直播派對嗨翻SPORTS NATION。DAZN Taiwan提供
西班牙國家德比直播派對嗨翻SPORTS NATION。DAZN Taiwan提供

西班牙國家德比直播派對嗨翻SPORTS NATION圖左為DAZN Taiwan總經理鄧儒宗。DAZN Taiwan提供
西班牙國家德比直播派對嗨翻SPORTS NATION圖左為DAZN Taiwan總經理鄧儒宗。DAZN Taiwan提供

西班牙國家德比直播派對嗨翻SPORTS NATION，圖左為DAZN Taiwan總經理鄧儒宗。DAZN Taiwan提供
西班牙國家德比直播派對嗨翻SPORTS NATION，圖左為DAZN Taiwan總經理鄧儒宗。DAZN Taiwan提供

母親節 派對 西班牙 足球 馬德里

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