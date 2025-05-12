台灣新里程碑！AIA 友邦人壽攜英超熱刺 推動基層足球教育

友邦人壽持續深化基層足球教育，今年更突破性規劃「AIAxSpurs菁英暑訓營」，透過嚴格選拔，將於8月帶領24位宜花東區國中足球菁英，前進英超熱刺俱樂部(Tottenham Hotspur)位於泰國蘇美島的專業訓練基地，展開為期一週的國際級移地訓練。此為台灣球員首度進入熱刺體系場地受訓，極具歷史意義。

友邦人壽指出，本次選拔於5月10日在宜蘭順安國中舉行，由熱刺國際發展教練 Sabrina Dias親自來台評選。72位來自宜花東7所足球重點學校的推薦球員(包括宜蘭順安國中、復興國中；花蓮花崗國中、化仁國中、美崙國中；台東豐田國中與大武國中)，經過專業技術評估後，最終遴選出24位表現最優異的球員。

友邦人壽總經理侯文成表示，作為現代足球發源地英國的頂尖俱樂部，熱刺與友邦集團的長期合作，讓我們能夠將世界級資源導入台灣。自2019年贊助宜蘭順安國中足球隊以來，友邦人壽持續擴大培訓規模，從每年安排熱刺國際發展教練來台指導，到今年首度移師海外訓練基地，逐步實現讓台灣優秀足球運動員接軌國際的承諾。

此計畫不僅展現友邦人壽培育體育人才的決心，更體現企業社會責任（CSR）的投入。藉由與英超熱刺俱樂部的深度合作，創造球員與頂級訓練體系接軌的珍貴經驗，拓展他們的國際視野與足球思維。

此外，友邦人壽持續擴大足球推廣規模。已成國內高度期待的足球賽事品牌「AIA友邦人壽 & Spurs國小足球菁英盃」，今年正式升級為全國性規模，預計8月起在北中南東四區舉辦初賽，並於9月6日在新北市輔仁大學足球場舉行總決賽。該賽事將於6月開放U6至U12年齡層的足球俱樂部報名，為更多年輕球員提供競技與交流的舞台，進一步完善台灣基層足球的發展生態。