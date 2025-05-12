TNF100 台北越野跑挑戰賽貢寮起跑 韓籍啦啦隊南珉貞首次應援待

2025 TNF100 台北越野跑挑戰賽今年以全新面貌回歸，今日於新北市貢寮環保公園吸引了超過千名跑者一同挑戰。以全新的起跑地點及多元賽制和賽道組合，除了吸引國內外菁英選手共襄盛舉，也吸引了許多越野新手躍躍欲試，現場眾星雲集！The North Face特別邀請富邦啦啦隊親和力十足的「台妹小南」南珉貞加入應援行列，希望透過珉貞的高人氣，吸引更多運動愛好者探索越野跑運動，一同發現新北大自然之美。本屆更新增6公里三人接力繞圈賽，吸引包含運動全能新生代演員王品澔、全明星運動會顏值擔當胡祖薇以及知名籃球YouTuber彭尊各自組隊，力戰越野跑素人及菁英跑者。

富邦啦啦隊南珉貞親自應援15K組 期待未來台韓啦啦隊越野跑大對抗

南珉貞在出發線為跑者應援。主辦單位提供

富邦啦啦隊「台妹小南」南珉貞人生首度參與越野跑賽事，將棒球場邊充滿熱情活力的應援，原汁原味帶到越野賽道上，同時帶領跑者們一起進行賽前暖身。對於全新的應援體驗，珉貞興奮地分享：「我平常工作都在城市或球場裡，這是我第一次參與應援越野跑運動，在活動現場被山河美景圍繞，覺得很放鬆，希望我明年還能再來。我知道去年也有富邦啦啦隊員來參加活動，假如明年我們可以一起挑戰越野跑比賽那就太棒了！」

長距離組高手雲集 The North Face簽約運動員江晏慶領先奪冠

男子組60公里第一名江晏慶。主辦單位提供

TNF100 台北越野跑挑戰賽作為亞洲區的指標性越野賽事，今年不僅恢復長距離組別，吸引了眾多外國菁英選手參戰。包含The North Face簽約運動員，來自香港的長距離好手Kimmy梁康翹、越野跑新秀Rex羅樂賢及Harmony林楚茹，對戰最有台味的日籍跑者深井亨、即將代表台灣出賽越野跑世錦賽的國手江晏慶，以及另一位指標選手周青…等人。身為選手平常也投入越野跑教學的江晏慶表示：「很開心看到這幾年台灣的越野跑人口都有穩定成長，近來也有越來越多年輕好手投入賽事，希望大家能利用TNF100和其他國際好手多多切磋交流，在享受比賽之餘，進一步提升個人的能力。」

受鋒面過境連續降雨的影響，為了賽道上選手的安全，主辦單位於比賽前一日調整了各組的比賽路徑。經過一上午的風雨搏鬥，最終由 The North Face 簽約運動員江晏慶跑出3小時21分38秒，拿下60K（實際距離為42K）個人男子組總冠軍；60K個人女子組總冠軍由王南評以 4小時19分29秒奪下; 42K（實際距離為21K）個人男子組由香港選手羅樂賢以 1小時30分47秒奪冠、42K個人女子組同樣由香港選手Yuen Tsz Kwan以1小時59分15秒稱后。

越野跑會上癮 王品澔期許在山上都要『跑』起來

運動全能新生代演員王品澔越野跑初體驗。主辦單位提供

除了菁英輩出的長距離組別，吸引越野跑新手參與的短距離組別同樣競爭激烈，特別是6公里接力賽也吸引包含越野跑國手在內的好手加入。在越野跑賽初試啼聲的王品澔就說：「雖然賽前參加過兩次品牌提供的訓練營，但實際進行比賽和練習相比的強度真的有很大差距！但是和一般路跑相比，越野跑可以跑在不同地形之上，可以享受更多山海美景，未來我還要多多練習，以後在山上都要跑起來。」

除了野外競逐的跑者之外，The North Face也在現場準備了一系列活動及好禮來款待所有熱愛戶外活動的探索者們！除了安排美食餐車照顧跑者們的胃，在早上9:30開放的現場體驗區中，民眾只要到舞台旁的SUMMIT體驗區領取闖關卡，完成穿上全新鞋款挑戰不同地形的考驗，同時前往四個拍照點留下與TNF100的專屬紀念照，就可兌換限量「TNF100紀念掛飾」一份，留下美好回憶也相約下屆TNF100再相見。