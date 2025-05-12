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世壯運／聖火代表出爐 彭政閔、林郁婷、林友茂領銜

中央社／ 台北12日電

2025雙北世壯運進入倒數，今天公布首批聖火代表，將由台灣棒球傳奇彭政閔、奧運拳擊金牌得主林郁婷及金氏世界紀錄最年長羽球員林友茂擔任，象徵運動、年輕與共融。

世壯運執委會發布新聞稿表示，聖火代表是傳達2025年雙北世界壯年運動會「終身運動」、「全民運動」理念的要角，17日開幕當天，儀式中的聖火將融入象徵希望、生命起源的樹苗。

新聞稿指出，聖火代表共同種下樹苗後，將長出島嶼匯聚風光的奇幻宇宙大樹，接著抬頭望向天空，迎來太陽般聖火綻放光芒，如運動員迸發能量，如生命永遠充滿希望。

世壯運執委會表示，象徵運動的彭政閔曾效力中華職棒中信兄弟隊，過去擔任主力打者及隊長，穩定打擊與領導能力深受球迷喜愛，也多次代表台灣征戰國際賽。彭政閔期許自己的參與，能讓更多人認識世壯運。

執委會說，巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌林郁婷雖未達世壯運參賽年齡，但正代表著年輕。林郁婷透過新聞稿表示，世壯運是正式國際賽事，能在台灣舉辦讓更多人關注體育賽事，也能讓世界各地的選手看見台灣。

執委會表示，104歲的林友茂一直是本次賽事焦點，他年輕時就參與田徑、籃球、排球及太極拳等運動，50歲起打羽球，代表著共融。林友茂也透過新聞稿表示，打羽球時最享受揮拍殺球的樂趣，以及全場歡聲雷動的氣氛，充分享受運動與活力。

巴黎奧運 聖火 運動

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