世壯運／聖火代表出爐 彭政閔、林郁婷、林友茂領銜
2025雙北世壯運進入倒數，今天公布首批聖火代表，將由台灣棒球傳奇彭政閔、奧運拳擊金牌得主林郁婷及金氏世界紀錄最年長羽球員林友茂擔任，象徵運動、年輕與共融。
世壯運執委會發布新聞稿表示，聖火代表是傳達2025年雙北世界壯年運動會「終身運動」、「全民運動」理念的要角，17日開幕當天，儀式中的聖火將融入象徵希望、生命起源的樹苗。
新聞稿指出，聖火代表共同種下樹苗後，將長出島嶼匯聚風光的奇幻宇宙大樹，接著抬頭望向天空，迎來太陽般聖火綻放光芒，如運動員迸發能量，如生命永遠充滿希望。
世壯運執委會表示，象徵運動的彭政閔曾效力中華職棒中信兄弟隊，過去擔任主力打者及隊長，穩定打擊與領導能力深受球迷喜愛，也多次代表台灣征戰國際賽。彭政閔期許自己的參與，能讓更多人認識世壯運。
執委會說，巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌林郁婷雖未達世壯運參賽年齡，但正代表著年輕。林郁婷透過新聞稿表示，世壯運是正式國際賽事，能在台灣舉辦讓更多人關注體育賽事，也能讓世界各地的選手看見台灣。
執委會表示，104歲的林友茂一直是本次賽事焦點，他年輕時就參與田徑、籃球、排球及太極拳等運動，50歲起打羽球，代表著共融。林友茂也透過新聞稿表示，打羽球時最享受揮拍殺球的樂趣，以及全場歡聲雷動的氣氛，充分享受運動與活力。
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言