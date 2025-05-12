迎接運動部成立 2025總統盃將登場！陳傑憲、邰智源 COSPLAY 宣傳

為迎接運動部成立，「2025總統盃－全民運動賽事」即將登場，包含3對3籃球、街舞兩項運動賽事，分別於6月及8月公布競賽規程並受理報名，報名無須費用，還有獎金可領取。文總12日釋出首支宣傳影片《陳傑憲 X 邰智源 上場篇｜2025總統盃形象片》，邀請台灣隊長陳傑憲、最強阿公邰智源COSPLAY演出。

文總提到，近幾年全民運動風氣漸盛，不僅台灣選手在國際賽事上大放異彩，民間也掀起一股全民應援風潮，從2021年東京奧運、2024巴黎奧運，到2024年世界棒球12強，台灣選手不僅屢創佳績，台灣民眾更是組成了應援團，不斷推出許多創意應援方式，更震撼外國選手及觀眾。

文總表示，今年將全新成立運動部，是自1997年行政院體育委員會，睽違13年後，中央再次成立運動部門，為持續支持台灣選手、打造更完善的培育環境，並鼓勵民眾加入運動行列，落實全民運動的概念，打造優良且安全的運動環境。

文總說，「2025總統盃－全民運動賽事」首波宣傳片以全民運動為概念，邀請2024年在世界棒球12強上大放異彩的台灣隊長陳傑憲，及不斷挑戰自我的最強阿公邰智源領銜主演，並由曾拍攝籃球隊福爾摩沙夢想家形象片、2022花蓮全中運的導演陳奕亘操刀。

文總指出，宣傳片中陳傑憲化身為應援天使與惡魔，為每一個運動場上的精采瞬間喝采，並比出勝利手勢「TAIWAN」；熱愛運動賽事、時常在電視機前為選手加油的邰智源，則成了場上的運動健將，翻轉現實世界中的角色，為影片增添趣味。

陳傑憲提及，近期有許多廣告演出，但第一次以「非人類」造型亮相，扮成天使與惡魔，更有種演員的感覺，一開始聽到是跟邰哥一起演戲，非常驚訝也很興奮，「我一直都是邰哥的粉絲，平時在宿舍也會跟安可一起看邰哥節目，這次能跟邰哥演戲，算是同時圓了演員跟粉絲夢」。

邰智源說道，平時很關注運動賽事，去年世界棒球12強時，更是每場都要收看，那時不但全國民眾都為之沸騰，感動更是難以言喻。這次因拍攝宣傳片跟陳傑憲見面，忍不住以球迷身分一直聊台灣棒球及體育，完全停不下來。他也提到，自己平時就有運動的習慣，運動一陣子後，明顯發現體態、體能及健康都有很大的改善，很期待運動部的成立，也樂見台灣運動環境越來越好。