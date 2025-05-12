迎接運動部首波宣傳影片 陳傑憲、邰智源擔綱主演

為了迎接嶄新的運動部成立，教育部體育署主辦、文化總會協辦「2025總統盃－全民運動賽事」將在下半年登場，包括目前最夯的街舞、3對3籃球，不僅無須報名費，優勝者還有獎金可領，鼓勵全民一起加入運動行列。

體育署今天釋出首波宣傳影片，統一獅隊陳傑憲、藝人邰智源擔綱主演，除了強力預告下半年最強勢登場的全民運動賽事外，影片中也特別強調運動有「部」了，請大家拭目以待嶄新的運動部即將掛牌成立，為台灣迎來更優良、完善的全民運動環境，也請大家先暖身運動，準備在「2025總統盃─全民運動賽事」3對3籃球及街舞的比賽大展身手。

體育署表示，近幾年全民運動風氣興盛，不僅台灣選手在國際賽事上大放異彩，民間也掀起一股全民應援風潮，從2020東京奧運、2024巴黎奧運到世界12強棒球賽，台灣選手不僅屢創佳績，民眾更是組成應援團，不斷推出許多創意應援方式，震撼外國選手及觀眾。

今年成立全新的運動部，是自1997年行政院體育委員會暌違13年後，中央再次成立運動的部門，以持續支持台灣選手、打造更完善的培育環境，並鼓勵民眾加入運動行列，落實全民運動的概念，打造優良且安全的運動環境，以運動壯大台灣。

體育署進一步說明，「2025總統盃─全民運動賽事」以街舞、3對3籃球兩項運動賽事為主，邀請全民一同參與，目前賽事正緊鑼密鼓規劃籌辦中，預計3對3籃球在6月、街舞大賽在8月公布競賽規程並受理報名。

為了擴大宣傳鼓勵全民運動的意旨，第一波宣傳片特別邀請陳傑憲、邰智源領銜主演，導演陳奕亘操刀，陳傑憲化身應援天使與惡魔，為運動場上的精采瞬間喝采，並比出勝利手勢「TAIWAN」，邰智源成為運動健將，翻轉現實世界中的角色，為影片增添趣味。

體育署指出，運動部成立後，將另成立全民運動署，落實執行競技運動全民化的政策，讓競技不只是運動賽事，也能形塑社會文化，同時提升競技運動的普及化。為提升本次活動的精采度及精緻度，體育署邀請中華文化總會擔任協辦單位，文化總會曾協助High School High全國中學生街舞公開賽、College High全國大學街舞高峰會等豐富的賽事規劃經驗，希望透過文化的力量，讓更多人看見台灣全民運動的能量。

文化總會秘書長李厚慶表示，巴黎奧運、巴黎帕運及12強賽選手凱旋歸國後的接見儀式，及「冠軍之路」特展等，文總也一同參與，不僅深刻感受到文化與運動的緊密相連，更看到了台灣民眾對運動賽事的重視及期許，也被台灣人民的熱情、對國家的認同深深感動。

李厚慶更提到，運動有時候不只自己，更是一個群體、一個國家的事，很開心今年運動部即將成立，這將會帶給台灣更好的運動環境。

「2025總統盃─全民運動賽事」即將登場，為鼓勵全民運動，除免費報名外，特別設置優勝獎金及補助參賽經費，期待藉由運動部的成立，迎接全民運動元年，打造全國人民健康新生活。「2025總統盃─全民運動賽事」詳細辦法將陸續公告，請持續鎖定體育署官網、文化總會粉絲專頁，獲得賽事最新的訊息。

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