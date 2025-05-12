台北羽賽／男女雙都摘金 周天成「銀恨」

台北羽球公開賽決賽日三組台將挑戰「捍衛主場」，男雙王齊麟／邱相榤、女雙謝沛珊／洪恩慈都成功突破自我，為台灣留下冠軍；「台灣一哥」周天成力戰三局，狂救四個冠軍點，最終不敵新加坡好手駱建佑，但韌性十足表現贏得台北小巨蛋現場球迷爆棚掌聲。

「麟榤配」在決賽面對南韓組合姜敏赫／奇東柱，首局逆勢追趕後搶下，最終以廿一比十八、廿一比十五贏球，收下兩人合拍首冠。

去年下半年李洋卸下選手身分，王齊麟改與邱相榤合作，很快遇到瓶頸，王齊麟說：「一直卡在十六強出不去。」這回在台北賽奪冠，「很開心在家門口突破，對我們是很大的鼓舞。」

王齊麟二○一七、一八年與陳宏麟搭檔摘冠，與李洋也四度挑戰台北賽，卻不曾奪冠，最佳成績為兩座亞軍，如今與邱相榤拿到冠軍，他尷尬笑答：「我給自己包袱太大、壓力太大，抱歉了，李洋。」他也感謝李洋昨天到場，帶著全大運領軍奪冠手勢、帽子幫他做「魔法攻擊」給予另類力量。

謝沛珊／洪恩慈以廿一比十四、廿一比十五擊敗日本組合大竹望月／高橋美優，是兩人首度稱霸超級三百系列賽事；前一次由台灣組合留下女雙冠軍，已是二○○八年「黃金女雙」程文欣／簡毓瑾，「謝洪配」相隔十七年再寫歷史，巧合的是兩人都是來自簡毓瑾指導的高雄中學。

周天成壓軸登場，力戰三局以十四比廿一、廿一比十五、廿比廿二惜敗，雙方在決勝局上演精采拉鋸，駱建佑在十六比十六後連取四分「聽牌」，周天成連追四分，駱建佑扣殺得手再度握有先機，最終一球經過挑戰確認壓線鎖定勝利。

昨正逢母親節，周天成賽後摟著身旁媽媽撒嬌問：「雖然沒拿到金牌，但我還是媽媽的驕傲吧。」堅持以卅五歲之齡續戰，周天成說因為還有未完的夢，就是在奧運奪牌，「我相信自己還是有機會。」