體操／世界盃瓦那站 曾為聖跳馬摘金

在保加利亞舉行的體操世界盃瓦那（Varna）站跳馬決賽，台灣好手曾為聖今天以2跳平均14.183分，摘下生涯在世界盃的第2面金牌。

現年26歲的曾為聖曾在成都世大運男子體操跳馬項目奪銀，這場保加利亞的體操世界盃瓦那站，他順利闖過資格賽，並在今天決賽跳出好成績。

曾為聖第1跳採取前轉兩周轉二分之一、難度分5.200的動作，加上執行分9.033分，總分獲得14.233分；第2跳採取屈體兩周的動作、難度分5.200，加上執行分8.933分，總分獲得14.133分。

最終2跳平均14.183分，曾為聖如願摘下此站金牌，這也是他生涯第2次在體操世界盃摘金。

教練林育信在接受中央社訪問時表示，自從成都世大運奪銀後，曾為聖已經很久沒有跳出好成績，「這是他今年首度參賽，用全新的難度動作，來挑戰新週期的給分制度，表現得相當穩定和出色。」

林育信提到，新的週期對於難度動作的給分都降低，「像過去5.6分的難度動作，現在都降到5.2分，不過曾為聖不受到干擾，2跳的難度都是之前的世界水準，而且落地後幾乎沒有移動，展現出他苦練的結果。」

林育信強調，過去曾為聖2跳都會有1跳出現明顯失誤，但這次2跳都相當穩定，「表示他越來越成熟，難度動作就擺在那邊，只要失誤率降低，奪牌機會就很高。」

林育信表示，經過這2站國際賽的洗禮後，目標還是擺在世錦賽的單項賽事，希望能有所突破，當然最重要的還是明年名古屋亞運。