世壯運／亮點搶先看 輕艇國手率隊應戰

世壯運周六開幕，曾在亞錦賽拿下金牌的輕艇國手依勇達多（漢名：李漢城）參加「激流標桿」項目，身兼教練帶領初次接觸激流賽事學員一同應戰。另，2004年雅典奧運男子射箭團體銀牌、國立體大教授陳詩園以選手身分重返賽場，誓言奪金。

執委會昨再公布參賽亮點，亞錦賽金牌國手依勇達多從去年4月起，啟動為期1年特訓，團隊自今年1月也每周日赴宜蘭安農溪訓練。此次比賽地點宜蘭安農溪，是國內首座比照奧運標準的人工輕艇激流標桿賽道，他說，「這一天已等了25年」，盼藉世壯運發揮實力，讓更多人認識激流這種結合技巧、智力與勇氣的運動。

「重點是把每一槳划好。」依勇達多鼓勵學生以平常心參賽，不要去想抵抗水流，要反利用水流幫你一把，最重要是安全第一。

另，雅典奧運男子射箭團體銀牌、現任體大教授陳詩園，也重返賽場。陳笑說，每天看學生練箭，當然也會手癢「真的忍不住啊！」得知世壯運在台灣舉辦，立刻幫自己報名，再度挑戰自我。

陳詩園離開國際賽場多年，上一次出征是2010年廣州亞運，2013全國運動會後退居幕後。為參加世壯運他重新開始訓練，每天訓練1小時不鬆懈，目標是瞄準金牌。