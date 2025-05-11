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台北羽賽／無緣在母親節奪冠 周天成撒嬌問：我還是媽媽的驕傲吧

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
周天成在台北羽球公開賽決賽落敗，無緣第5冠。記者陳正興／攝影
周天成在台北羽球公開賽決賽落敗，無緣第5冠。記者陳正興／攝影

「台灣一哥」周天成挑戰台北羽球公開賽第5冠失利，今天在男單決賽力拚到最後，上演韌性十足的決勝局，最終仍以14：21、21：15、20：22不敵新加坡好手駱建佑，被問到以35歲之齡堅持繼續奮戰的原因，周天成說：「還有未完的夢想吧！」想站上五環殿堂頒獎台，他將洛杉磯奧運視為自己最後的圓夢機會。

駱建佑、周天成在前兩局各取一局，雙方在決勝局上演精采拉鋸。駱建佑先取得11：8領先換邊再戰，周天成展現韌性持續緊追，3度戰平後，駱建佑在16：16後連取4分先聽牌勝利，周天成連追4分形成20：20，駱建佑在此時扣殺得手再度握有先機，最終一球經過挑戰確認壓線，以22：20鎖定勝利。

正逢在母親節當天登場的決賽日，周天成賽後走進記者會現場，先是摟著身旁的媽媽，撒嬌問：「雖然沒拿到金牌，但我還是媽媽的驕傲吧！」談到今天表現，周天成表示，「自己有堅持到最後，努力完成每一分，不管落後多少，希望把競爭力打出來。」

他回想第一次參賽台北賽是在2012年，如今13年過去，「還能站在這個舞台上，那時候的我，沒辦法想到，這個年紀還可以在場上奔馳，也會秉持這樣的精神面對往後的比賽。」他遺憾無法把冠軍留在台灣，但也說相信會有更多人支持羽球這項運動。

周天成為未完的夢想堅持續戰，他表示，自己從小夢想就是希望能在奧運奪牌，但他始終堅信自己是有機會的，在運科輔助下，選手有機會還有更長的顛峰，「我相信到洛杉磯奧運之前，不管在日常或比賽中，我還有很多功課要做，洛杉磯奧運可能是最後一次機會，所以希望自己好好把握。」

周天成在台北羽球公開賽決賽落敗，無緣第5冠。記者陳正興／攝影
周天成在台北羽球公開賽決賽落敗，無緣第5冠。記者陳正興／攝影
周天成在台北羽球公開賽決賽落敗，無緣第5冠，賽後為媽媽送上母親節祝福。記者陳宛晶／攝影
周天成在台北羽球公開賽決賽落敗，無緣第5冠，賽後為媽媽送上母親節祝福。記者陳宛晶／攝影
周天成在台北羽球公開賽決賽落敗，無緣第5冠。記者陳正興／攝影
周天成在台北羽球公開賽決賽落敗，無緣第5冠。記者陳正興／攝影
周天成在台北羽球公開賽決賽落敗，無緣第5冠。記者陳正興／攝影
周天成在台北羽球公開賽決賽落敗，無緣第5冠。記者陳正興／攝影

周天成 羽球

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