台北羽賽／無緣在母親節奪冠 周天成撒嬌問：我還是媽媽的驕傲吧

「台灣一哥」周天成挑戰台北羽球公開賽第5冠失利，今天在男單決賽力拚到最後，上演韌性十足的決勝局，最終仍以14：21、21：15、20：22不敵新加坡好手駱建佑，被問到以35歲之齡堅持繼續奮戰的原因，周天成說：「還有未完的夢想吧！」想站上五環殿堂頒獎台，他將洛杉磯奧運視為自己最後的圓夢機會。

駱建佑、周天成在前兩局各取一局，雙方在決勝局上演精采拉鋸。駱建佑先取得11：8領先換邊再戰，周天成展現韌性持續緊追，3度戰平後，駱建佑在16：16後連取4分先聽牌勝利，周天成連追4分形成20：20，駱建佑在此時扣殺得手再度握有先機，最終一球經過挑戰確認壓線，以22：20鎖定勝利。

正逢在母親節當天登場的決賽日，周天成賽後走進記者會現場，先是摟著身旁的媽媽，撒嬌問：「雖然沒拿到金牌，但我還是媽媽的驕傲吧！」談到今天表現，周天成表示，「自己有堅持到最後，努力完成每一分，不管落後多少，希望把競爭力打出來。」

他回想第一次參賽台北賽是在2012年，如今13年過去，「還能站在這個舞台上，那時候的我，沒辦法想到，這個年紀還可以在場上奔馳，也會秉持這樣的精神面對往後的比賽。」他遺憾無法把冠軍留在台灣，但也說相信會有更多人支持羽球這項運動。