台北羽賽／銀恨…周天成連救4冠軍點仍惜敗 無緣平小戴紀錄的第5冠
超級300系列的台北羽球公開賽今天進行決賽日，「台灣一哥」周天成壓軸登場，在男單決賽碰上新加坡好手駱建佑，力戰3局，最終以14：21、21：15、20：22飲恨，無緣入袋賽史第5冠。
駱建佑首局連下6分收尾，以21：14先下一城，周天成在第二局多數時候握有優勢，雖一度面臨緊追，在10：8領先之際連下5分擴大優勢，最終以21：15延長戰線。
雙方在決勝局上演精彩拉鋸，駱建佑先取得11：8領先換邊再戰，周天成展現韌性持續緊追，3度戰平後，駱建佑在16：16後連取4分先聽牌勝利，周天成連追4分形成20：20，駱建佑在此時扣殺得手再度握有先機，最終一球經過挑戰確認壓線，以22：20鎖定勝利。
周天成已經手握2016、2017、2019、2022年冠軍，今年目標挑戰追平戴資穎保有的賽事最多5冠紀錄，一路在男單籤表上順利挺進，可惜最終差一勝無緣完成。
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