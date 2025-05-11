網傳世壯運禁帶國旗 執委會：觀眾席無限制
針對有臉書粉專發布資訊稱「世界壯年運動會禁止攜帶國旗」，世壯運執委會今天澄清，僅在比賽與頒獎等正式儀式場域中不攜帶旗幟；觀眾席則無限制，歡迎民眾進場為選手加油。
世壯運執行委員會發現，臉書粉專「公民審議-立委監督專區」貼文發布「蔣萬安重大宣示 台北市壯世代運動會場內不得出現國旗 但觀眾要帶五星旗沒問題」的資訊。
執委會為此澄清，賽會依據國際壯年運動總會（IMGA）相關規範訂有賽會儀軌，僅在比賽與頒獎等正式儀式場域中不攜帶旗幟；觀眾席則無限制，歡迎民眾進場為選手加油、喝采。
觀眾席可攜帶國旗方面，執委會進一步說明，攜帶各國國旗須配合現場規範，旗幟的尺寸及內容不得涉及政治、選舉、種族歧視或宗教等敏感議題，現場會有工作人員提供協助。並呼籲重點應回歸運動精神與選手表現，不樂見任何政治操作、語言扭曲或惡意抹黑，期盼共同營造健康、友善的體育賽事環境。
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