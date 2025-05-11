台北羽賽／抱歉了李洋！王齊麟與邱相榤合拍首冠 開心在家門口突破
手握兩屆奧運金牌，王齊麟、李洋卻不曾攜手拿過台北羽球公開賽冠軍，去年在16強輸球止步成為李洋的告別戰；今年王齊麟與邱相榤合拍，就在台北賽拿下兩人首座冠軍，王齊麟也尷尬笑答：「對李洋真的很抱歉。」
台北羽球公開賽今天決賽日登場，王齊麟／邱相榤在男雙決賽面對南韓組合姜敏赫／奇東柱，首局逆勢追趕後搶下，最終以21：18、21：15贏球，收下兩人合拍後首冠。
王齊麟過去與陳宏麟在2017、18年完成二連霸，與李洋的組合則是四度挑戰台北賽，留下2亞、0冠。今年首度與邱相榤在台北賽合拍出擊，突破近來屢屢止步16強的瓶頸，一路殺進決賽，最終抱回冠軍。
兩人從去年奧運後開始合作，一開始還在甜蜜期，但對手開始對他們比較熟悉後，成績很快就遇到瓶頸，王齊麟說：「一直卡在16強出不去。」這回在台北賽奪冠，他說：「很開心在家門口突破，對我們是很大的鼓舞。」
王齊麟與過去兩任搭檔戰功彪炳，邱相榤不諱言當然有壓力，但同時自己有問題就能從他們身上獲得回饋，自己要做的則是想辦法把能力提升到更好，「很開心這一戰拿下冠軍，接下來就是盡力拚世錦賽。」
相比台北賽前兩冠與這一冠的差異，王齊麟說：「上次是被學長帶領，這次是帶學弟去衝，很開心可以換我擔任幫助學弟穩定情緒、換我做球給學弟進攻的角色，打他舒服的節奏，這是我身分轉換的開始。」
李洋因此成為唯一不曾與他在台北賽奪冠的搭檔，王齊麟賽後被問到是否真的要道歉，尷尬笑答：「真的是對他很抱歉，我給自己包袱太大、壓力太大，抱歉了，李洋。」也感謝他今天來到現場，帶著全大運的手勢、帽子幫他做「魔法攻擊」，給予另類的場外力量。
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