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台北羽賽／王齊麟、邱相榤稱霸男雙 合作首冠到手
台北羽球公開賽今天決賽日登場，男雙王齊麟／邱相榤登場捍衛主場，面對南韓組合姜敏赫／奇東柱，首局逆勢追趕後搶下，最終以21：18、21：15贏球，收下兩人合拍後首冠。
王齊麟過去與陳宏麟、李洋都曾攜手闖進台北賽決賽，其中更與陳宏麟在2017、18年完成二連霸，與李洋則是兩度在決賽飲恨。今年首度與邱相榤在台北賽合拍出擊，突破近來屢屢止步16強的瓶頸，一路殺進決賽。
姜敏赫／奇東柱開賽不久一度連拿6分，讓「麟榤配」先處下風，但雙方在13：13、14：14兩度戰平後，逐漸由台灣組合帶走節奏，21：18先下首局。「麟榤配」在第二局幾乎一路掌握優勢，最終直落二勝出。
王齊麟第三度拿下台北賽男雙冠軍，邱相榤則是首度捧冠，這也是兩人從去年下半年合作以來的首座冠軍。
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