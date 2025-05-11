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台北羽賽／18歲美少女對決！宮崎友花捧冠 歐帕妮普甜回：明年會再來

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
日本18歲女將宮崎友花首度參賽台北羽球公開賽就收下冠軍。記者陳正興／攝影
日本18歲女將宮崎友花首度參賽台北羽球公開賽就收下冠軍。記者陳正興／攝影

台北羽球公開賽女單決賽上演18歲美少女對決，列名第一種子的日本好手宮崎友花，打滿三局，以21：12、20：22、21：14拍落泰國歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），首度參加台北賽就以冠軍留下最美回憶，還與偶像戴資穎都寫下同在18歲首摘台北賽冠軍的巧合。

宮崎友花首局輕鬆收下，雙方在第二局一路拉鋸，在18：18後由歐帕妮普先連拿2分取得局點，被宮崎友花連追回2分，歐帕妮普再度以21：20握有局點，這回未再錯失，以22：20將比賽逼入決勝局。

宮崎友花在第三局以4：0開局，自此一路握有優勢，最終在對手的掛網後以21：14收下勝利，賽後興奮蹦蹦跳跳，向四周觀眾逐一甜笑鞠躬。

宮崎友花表示，這一冠到手，會讓她更有信心面對接下來的比賽，「接下來也會帶著這樣的心情繼續加油。」宮崎友花的偶像是生涯曾5度稱霸台北賽的戴資穎，而小戴首度奪冠為2012年、時值18歲，宮崎友花如今也以18歲之齡拿下此站冠軍。

世界排名第77的泰國甜心歐帕妮普，今年從會外賽一路挺進，生涯首度在超級300系列賽事闖進決賽，已讓她認為台北是幸運地。今天在決賽飲恨，她稱讚對手真的表現很好，自己發生較多失誤，後面也開始有些疲累，回顧這一路挺進，再到今天決賽，她說想向為自己加油的球迷們說謝謝。被問到明年是否會再來參賽，甜笑說：「會！會！」

日本18歲女將宮崎友花首度參賽台北羽球公開賽就收下冠軍。記者陳正興／攝影
日本18歲女將宮崎友花首度參賽台北羽球公開賽就收下冠軍。記者陳正興／攝影
台北羽球公開賽女單決賽上演18歲對決，日本宮崎友花（左）擊敗泰國歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh）奪冠。記者陳正興／攝影
台北羽球公開賽女單決賽上演18歲對決，日本宮崎友花（左）擊敗泰國歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh）奪冠。記者陳正興／攝影
台北羽球公開賽女單決賽上演18歲對決，泰國歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh）屈居亞軍。記者陳正興／攝影
台北羽球公開賽女單決賽上演18歲對決，泰國歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh）屈居亞軍。記者陳正興／攝影

戴資穎 羽球

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