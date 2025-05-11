台北羽賽／18歲美少女對決！宮崎友花捧冠 歐帕妮普甜回：明年會再來

台北羽球公開賽女單決賽上演18歲美少女對決，列名第一種子的日本好手宮崎友花，打滿三局，以21：12、20：22、21：14拍落泰國歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），首度參加台北賽就以冠軍留下最美回憶，還與偶像戴資穎都寫下同在18歲首摘台北賽冠軍的巧合。

宮崎友花首局輕鬆收下，雙方在第二局一路拉鋸，在18：18後由歐帕妮普先連拿2分取得局點，被宮崎友花連追回2分，歐帕妮普再度以21：20握有局點，這回未再錯失，以22：20將比賽逼入決勝局。

宮崎友花在第三局以4：0開局，自此一路握有優勢，最終在對手的掛網後以21：14收下勝利，賽後興奮蹦蹦跳跳，向四周觀眾逐一甜笑鞠躬。

宮崎友花表示，這一冠到手，會讓她更有信心面對接下來的比賽，「接下來也會帶著這樣的心情繼續加油。」宮崎友花的偶像是生涯曾5度稱霸台北賽的戴資穎，而小戴首度奪冠為2012年、時值18歲，宮崎友花如今也以18歲之齡拿下此站冠軍。