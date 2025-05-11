雅典奧運射箭銀牌陳詩園 重返賽場登世壯運目標奪金

2025雙北世壯運本周六登場，2004年雅典奧運男子射箭團體銀牌得主、現任國立體育大學教授陳詩園，將以選手身分重返賽場。陳笑說，每天看學生練箭，自己也會手癢「真的忍不住啊！」得知世壯運在台灣舉辦，便立刻報名給自己重返賽場機會，再度挑戰自我。

陳詩園離開國際賽場多年，上一次出征是2010年廣州亞運，2013全國運動會後便退居幕後。為了參加世壯運重新開始訓練時，陳坦言，原本以為還能帥氣拉弓，結果一開始10支箭射不出幾支簡直崩潰，但他沒有灰心，為自己訂下每日固定一小時訓練的目標，利用早晨送孩子上學後、午休或晚上時間練習，並測試自己研發的運動科技設備。

陳詩園說，台灣從國小到大學具備完善的射箭培訓體系，加上企業隊與政府資源的挹注，讓許多年輕選手擁有良好的成長環境，他也分享教學理念的轉變，盼每位學生都能發自內心地喜愛這項運動，而不是只為成績而拉弓。不過陳也說，原本是想把比賽完成就好，但人就是這樣，練了就會想比、想贏，這次目標瞄準金牌。

此外，陳詩園也分享了自己心中的射箭典範—日本傳奇射箭選手山本博，從年輕拿牌到中年翻身奪銀，他的秘訣不是技巧，而是「享受射箭」。陳詩園說，這次世壯運就是他與過去的自己再度相遇的契機，不再為了成績而拉弓，而是為了那份單純的熱愛。「不要被年齡限制了想做的事，想運動、想比賽、想快樂，就去做。最珍貴的，是你為了自己努力的每一段過程。」