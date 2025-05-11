台北羽賽／不多想承接「黃金女雙」 謝沛珊、洪恩慈捧冠下一步衝擊世界前10

作為台北羽球公開賽女雙第一種子，謝沛珊／洪恩慈今天以21：14、21：15擊敗日本組合大竹望月／高橋美優，兩人合拍首度在超級300系列拍下冠軍，對她們是意義重大的一冠，謝沛珊說終於突破八強、四強瓶頸，洪恩慈看見兩人終於說出口的內心話，「現在可以在場上直接溝通，不用憋在心裡。」

謝沛珊／洪恩慈今天在決賽首局僅在開賽先失第1分時短暫落後，連下3分超前後就不曾處於追趕，一路穩扎穩打，10：8後連下5分擴大雙方差距，以21：14先搶首局。雙方第二局的過招，在2：2平手後由謝沛珊／洪恩慈連下4分先占據上風，在12：8領先時遭到日本組合連取5分逆轉，雙方進入拉鋸，台灣組合在14：14之際連下6分，接著在第2個冠軍點收下比賽。

談到第二局的亂流，謝沛珊說自己當下打到ㄎ ㄧ ㄤ 掉、太保守，「她叫我要把自己特色打出來，不斷跟自己喊話，後來有調整過來。」她也感謝現場球迷對自己幫助很大，「幫我把氣勢帶起來。」

台灣女雙組合前一次稱霸台北賽，已是2008年「黃金女雙」程文欣／簡毓瑾，今年由「謝洪配」拍下冠軍，兩人都是來自簡毓瑾指導的高雄中學，頗有承接意味。

謝沛珊指出，自己從國中時接觸雙打，教練教了她滿多基本功，尤其是發力的部分，「所以現在都很有力，教練很有力，所以學生也很有力。」洪恩慈則說，自己接觸女雙的時間不多，不管是請教或看她以前的影片，都對自己幫助很大，「不管是高中、大學或現在，這路上幫助我滿多。」對於媒體形容為「黃金女雙」的傳承意味，兩人不敢多想，都說平常心，把自己當下做好就好。

這座冠軍對兩人意義重大，謝沛珊說：「我們都一直卡在八強、四強，很難突破到決賽，這段時間的進步是滿明顯的，很開心，後續還會再繼續配合討論、磨合，遇到問題就一起解決。」

洪恩慈則說，兩人搭配時間不是很長，經歷很多爭吵與磨合，但現在不用再把話憋在心裡，可以在場上直接溝通，找出兩人相處的平衡點，「我是不容易講出來的人，但她比較直接，我覺得我講出來，她會比較好理解。」