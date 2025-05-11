世壯運亮點+1 亞錦賽輕艇金牌率新手參戰 大秀猛男身材

雙北世壯運將於周六正式開幕，執委會今再公布參賽亮點曾代表中華隊在亞錦賽中拿下金牌輕艇國手依勇達多（漢名：李漢城）將參與「激流標桿」項目，更身兼教練，帶領一群初次接觸激流賽事的學員一同應戰，從去年就開始準備，他表示，盼透過世壯運讓大眾更認識該運動。

曾代表中華隊拿下亞錦賽金牌的輕艇國手依勇達多此次以「激流標桿」選手之姿參與世壯運，更以教練身分帶領一群初次接觸激流賽事的學員一同應戰，她表示，自去年4月起展開一年特訓，不僅協助隊員熟悉激流環境，也順勢恢復自身狀態，為重返賽場做準備。

為迎接5月世壯運到來，團隊自今年1月起每周日赴宜蘭安農溪展開訓練，從早上7點到下午3點一連三梯次密集練習，他在這次選手兼教練，常要學生以平常心參賽，「把每一槳划好，執行你在岸邊觀察標桿時，所要執行的策略就好」不要去抵抗水流，讀懂它、並利用它，讓它幫你一把，且最重要的是安全第一。