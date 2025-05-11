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台北羽賽／捍衛主場首部曲告捷 謝沛珊、洪恩慈暌違17年留下女雙冠軍
台北羽球公開賽今天進入決賽日，5組決賽有3組有機會「捍衛主場」，女雙第一種子謝沛珊／洪恩慈以21：14、21：15擊敗日本組合大竹望月／高橋美優，為我國相隔17年再於這項賽事留下女雙冠軍。
謝沛珊／洪恩慈從去年開始合作，目前世界排名第13，此次在台北賽列名第一種子，一路過關挺進決賽，今天與日本組合大竹望月／高橋美優爭冠。
謝沛珊／洪恩慈首局僅在開賽先失第1分時短暫落後，連下3分超前後就不曾處於追趕，一路穩扎穩打，10：8後連下5分擴大雙方差距，歷時18分鐘以21：14先搶首局。
雙方第二局的過招，在2：2平手後由謝沛珊／洪恩慈連下4分先占據上風，在12：8領先時遭到日本組合連取5分逆轉，雙方進入拉鋸，台灣組合在14：14之際連下6分，接著在第2個冠軍點收下比賽。
謝沛珊／洪恩慈去年在台北賽止步首輪，今年一舉捧冠，成為繼2008年程文欣／簡毓瑾後，暌違17年再由「台灣組合」搶下女雙冠軍。
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