羽球／王齊麟備戰台北賽未婚妻十元改搭小叔 李洋為「麟榤配」施魔法

世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽今年舉辦第53屆，奧運雙金組合李洋／王齊麟擔任宣傳大使，並邀請巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌林郁婷擔任開幕嘉賓，王齊麟今天原本預計在趣味聯誼賽提拍上陣，與未婚妻十元搭檔，在趣味競賽中面對李洋、林郁婷的組合，因他打進台北羽球公開賽男雙決賽而另類「退賽」，臨走前，李洋在訪問中途還超有愛朝他喊：「齊麟加油，掰掰。」

清晨盃今天舉辦開幕記者會，3位奧運金牌選手出席，活動原定安排上演「王齊麟／十元vs.李洋／林郁婷」的「麟元配」、「洋郁配」對決，最終改變對戰戲碼，十元在「準公公」、「準小叔」中選了後者，與王齊碩搭檔上陣，王齊麟則在場邊盯場指導，成為有趣風景。

王齊麟與邱相榤搭檔首度收下決賽門票，就在台北賽，稍晚就要爭冠，挑戰個人在這項賽事的第3座冠軍，由於他過去與陳宏麟搭檔曾完成二連霸，與李洋兩度進入決賽則是都吞敗仗，讓王齊麟昨天賽後笑答，如果這次奪冠，好像需要和李洋道歉。

李洋表示，「沒到道歉的程度啦！如果他拿冠軍，應該是我要道歉才對。」他表示，希望他們可以把這座冠軍留在台灣，「也是對他們前陣子低潮的一個肯定。」

「麟榤配」搭檔10個月來，經歷一段磨合期，李洋也很清楚這段過程，他透露：「他們前陣子有段低潮，低潮到一個程度，有找我去和他們吃飯聊天。」他說邱相榤可能是因為年輕比較小，還是會比較有壓力，「他不知道我們相處是那樣，經過那次相處，他發現我們平常是這種相處模式，用很輕鬆的方式互動、互嗆，都是很舒服的狀態，但到了比賽場上還是會有對學長該有的尊重。」

林郁婷這回提拍上陣，事前收到李洋什麼提點？他笑說：「他告訴我，先打到球就好。」她說疫情期間，大家都關在國訓中心裡，那時會接觸各種項目，也包括羽球，後來疫情結束後比較忙，球友們都在國外，才因此比較少打。