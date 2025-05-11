羽球／清晨盃吸4500人報名 今年改到5月方便選手銜接再戰世壯運

中華民國全民羽球發展協會長期致力於羽球運動推廣，協會每年所舉辦的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，自民國61年起迄今，今年已是第53屆，是台灣歷史最悠久且規模最大的羽球業餘賽事，今年比賽配合世界壯年運動會，從往年的4月改到5月舉辦，方便選手比完清晨盃，留下來繼續參戰世壯運。

本屆清晨盃於5月10日至14日在台北體育館一、四、七樓舉行，近3500場賽事，共計來自世界各地二十多個國家，上千名外國選手蒞臨，總參賽人數共計約4500位。

今年大會繼續邀請東京奧運及巴黎奧運羽球男雙金牌連霸組合李洋與王齊麟擔任宣傳大使，並邀請巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌林郁婷擔任開幕嘉賓，希望藉由體壇菁英的宣傳，讓更多民眾一起加入打羽球的行列，推動台灣羽球運動的全民風氣。

中華民國全民羽球發展協會理事長吳宜倫表示，清晨盃雖然是業餘賽事，但清晨盃不僅吸引世界各地的羽球愛好者，同時也提供各國優秀的退役名將一年一會的機會，讓羽球不只是單純的競技項目，更是適合所有民眾共同參與的全民運動，「協會辦理清晨盃更不僅僅只是一個羽球賽事，它除了帶給大家健康快樂外，也凝聚了世界各地球友的情誼。」

賽會秉持每年提升賽事的規模及品質的目標，今年清晨盃為配合台灣舉辦世界壯年運動會，特別將賽事從四月改至五月舉行，也被各國羽球愛好者視為世壯運羽球項目的暖身測試賽。吳宜倫也笑說，每年比賽規模逐步擴大，以前比賽舉辦兩天，到現在4500人參賽，要打5天從早到晚，「再辦5年，可能要改叫凌晨盃了。」

本屆2025年清晨盃參與人數近4500人，參加的國家包含台灣、香港、馬來西亞、新加坡、日本、澳門、美國、加拿大、中國大陸、印度、韓國、澳洲、印尼、英國、泰國、特克斯和凱科斯群島、南非、葡萄牙、越南、安道爾、紐西蘭、千里達及托巴哥等22國，是世界規模最大的業餘國際賽。主辦單位表示，期待透過清晨盃的舉辦，讓其他國家看見台灣羽球推動的成果，上千位的外國選手蒞臨，不僅展現本協會長期推動羽球運動的成效也宣傳台灣民間推展羽球活動的量能與能見度，更帶動了台灣觀光產業的發展及促進良好的國民外交。