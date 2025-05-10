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體操／李智凱強化新動作 世界盃瓦那站決賽獲第6

中央社／ 台北10日電

台灣體操好手「鞍馬王子」李智凱今天在於保加利亞舉行的體操世界盃瓦那（Varna）站鞍馬決賽，以難度分5.8、執行分7.633、總分13.433，排名第6作收。

李智凱去年無緣巴黎奧運，隨後進行腳踝手術，經過1年多休息、復健，選在體操世界盃瓦那站復出，預賽以14.100分、排名第3晉級決賽。

決賽中李智凱排在第4位登場，難度分從預賽的5.4提升到5.8，加入了「併腿迴旋」動作，只可惜過程中雖未落馬，但還是有些瑕疵，遭到裁判扣不少分。

李智凱今天告訴中央社記者，「隔了這麼久又參加國際賽，我感覺還滿好的，畢竟這2場比賽本來目標就不是要奪牌，而是強化新週期的難度動作。雖然今天動作做得沒有很『乾淨』，但這個動作我也才練習3個多月而已。」

李智凱強調，這次出來比賽，主要還是要告訴國際裁判I am back，這才是最重要的部分；至於新週期對於湯瑪士迴旋的限制，還是會有適應期，「不過這就是選手該做的事，要盡力去適應和調整。」

教練林育信指出，今天5.8的難度成套動作都有做完，儘管內容還有需要加強的地方，但測試的目的確實都有達到。

洛杉磯奧運的新計分週期，鞍馬評分標準重新調整，從以往10個動作改成8個動作，且規定只能有4個湯瑪士迴旋，因此為適應新週期，李智凱也必須嘗試新動作的編排。

李智凱 林育信

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